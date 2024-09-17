В пяти городах республики прошли первые матчи стартовавшего открытого чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой сезона-2024/2025 - Pro Hokei Ligasy, в котором принимают участие 11 команд.

Опасный момент у ворот «Иртыша» / Фото pro.ligasy.kz

За награды чемпионата будут бороться клубы Казахстана «Алматы» (Алматы), «Актобе» (Актобе), «Арлан» (Кокшетау), «Бейбарыс» (Атырау), «Горняк» (Рудный), «Иртыш» (Павлодар), «Кулагер» (Петропавловск), «Номад» (Астана), «Сарыарка» (Караганда), «Торпедо» (Усть-Каменогорск), а также команда из Узбекистана «Хумо» (Ташкент).

Чемпионат будет состоять из двух этапов. На первом этапе (регулярный чемпионат) все команды сыграют между собой по четыре матча (два дома и два на выезде), а заключительные игры пройдут 2 февраля. Каждый участник проведет по 40 игр и 8 лучших клубов выйдут в плей-офф (второй этап), по итогам которого определятся чемпион и призеры Pro Hokei Ligasy.

Второй этап стартует 17 февраля, все серии игр плей-офф пройдут до четырех побед одной из команд. Седьмой (при необходимости) матч финала запланирован на 27 апреля. В этом сезоне также запланирована серия матчей за третье место, которая пройдет с 6 по 15 (при необходимости) апреля.

«Горняк», успешно выступивший в Кубке Казахстана, став его финалистом, начал чемпионат с домашних игр, его соперником стал «Иртыш», с которым он встречался на групповом этапе розыгрыша Кубка и одержал уверенную победу со счетом 9:1.

В первом матче, прошедшем в Ледовом дворце спорта «Горняк арена», павлодарцы оказывали достойное сопротивление хозяевам на протяжении всего первого периода, пропустив в нем лишь одну шайбу, автором которой стал Оскар Юлбарисов, отличившийся на 11-й минуте.

В начале второго периода защитник «Горняка» Алексей Власкин удвоил преимущество своей команды, реализовав большинство. А на 24-й минуте Данила Барабаш сделал счет 3:0, после чего место в воротах «Горняка» вместо Владислава Тихонова занял Алексей Байдек. Затем у рудничан шайбы забрасывали Никита Ляпунов на 30-й, снова Власкин на 35-й и Руслан Абдуллаев на 37-й, доведя счет до 6:0. А на последних секундах игрового отрезка «Иртыш» усилиями нападающего Алдияра Нурлана сумел «размочить» счет - 6:1.

В заключительном периоде количество заброшенных шайб в матче увеличилось ровно вдвое. В начале десятиминутки команды обменялись голами, у «Горняка» отличился на 43-й минуте Дмитрий Тесленко, а у «Иртыша» через три минуты - форвард Иван Банько.

И затем до конца матча забрасывали только хозяева. На 46-й минуте Абдуллаев оформил дубль, на 51-й минуте Данила Платонов реализовал большинство, на 53-й минуте автором заброшенной шайбы стал Роман Поляничев, на 57-й минуте, когда «Горняк» играл в меньшинстве, отличился защитник Александр Катков, и через минуту Платонов, забросив шайбу также в меньшинстве, оформил третий дубль в матче и установил окончательный счет - 12:2 (1:0, 5:1, 6:1).

С шайбой Руслан Абдуллаев / Фото pro.ligasy.kz

Четырежды ассистировал партнерам при взятии ворот в этом матче нападающий рудничан Валерий Гурин. Кроме заброшенных шайб, отметились на старте результативными передачами Барабаш, Юлбарисов и Ляпунов, а Власкин, Поляничев и Абдуллаев сделали это дважды. Также две результативные передачи на счету Дмитрия Тесленко. По одному разу в роли ассистента выступили Александр Куршук, Сергей Лазарев, Байдек и Александр Ханьжин.

Во втором поединке счет также открыли хозяева льда, у которых уже на 3-й минуте отличился Руслан Габазов, которому ассистировали Руслан Утебаев и Алексей Козорез. На 9-й минуте первую свою шайбу забросил и Гурин при поддержке Юлбарисова и Куршука. А на последней минуте периода численный перевес реализовал Платонов после передач Ляпунова и Ханьжина.

Во второй десятиминутке команды повторили результативность третьего периода первой встречи. У «Горняка» двумя заброшенными шайбами отметился ставший автором первого хет-трика в чемпионате Платонов - на 26-й и 31-й минутах, Юлбарисов на 29-й минуте, Барабаш на 33-й минуте, Ханьжин на 33-й минуте и Гурин, реализовавший большинство на 36-й минуте.

Смена голкиперов в составе «Горняка» / Фото pro.ligasy.kz

«Иртыш» первую ответную шайбу забросил, как и в первом матче, лишь после шестой пропущенной, а ее автором на 32-й минуте стал капитан команды Сергей Твердохлебов, огорчивший голкипера «Горняка» Байдека, на 25-й минуте сменившего в воротах Владислава Нурека.

Свои лицевые счета за счет результативных передач во втором периоде пополнили Абдуллаев, трижды выступивший в роли ассистента, Лазарев, Ляпунов и Юлбарисов, отличившиеся при двух взятиях ворот, а также Барабаш и Захар Захаров.

В заключительном периоде была заброшена всего одна шайба, и это сделали в начале игрового отрезка гости усилиями Мусы Гусейнова. А «Горняк» одержал вторую победу на старте - 9:2 (3:0, 6:1, 0:1).

Также по две победы в первых играх на счету «Арлана», дважды огорчившего на своем льду «Номад» - 4:1 и 3:1, и «Торпедо», нанесшего поражения в гостях «Актобе» - 2:0 и 4:1. Поделили очки на старте чемпионата «Сарыарка» и «Бейбарыс» - 2:3 и 4:2, а также «Кулагер» и «Алматы», чей первый матч завершился в овертайме - 2:3 ОТ и 6:3.

Следующим соперником «Горняка» станет «Торпедо», матчи с которым пройдут в Рудном 19 и 20 сентября.