Соревнования в возрастной категории старше 60 лет, посвященные Дню пожилого человека, провели по инициативе городского Совета ветеранов и городского спорткомитета 14 сентября в Шахматном клубе.

Каирбек Сыздыков, Хамитжан Орымбае, Иван Бартош (слева направо)

В шахматах первым стал опытный и в этом виде спорта, и в шашках Хамитжан Орымбаев. Вторым - Иван Бартош, третьим Каирбек Сыздыков.

Здесь уместно особо ответить 86-летнего Тулебая Нуртазенова, сумевшего пробиться в финал. Читателям «НГ» Тулебай Калиевич знаком своими увлекательными статьями о туристических поездках за океан и по Казахстану, совершенных, когда ему уже было далеко за 80.

Все призеры – завсегдатаи Шахматного клуба.

В шашках участников, которым уже за 75, было больше. Поэтому сформировали две категории: за 60 и за 75 (сеньоры).

Среди более молодых первым стал Касым Сатубалдин. Второе место при равенстве очков и ничьей в личной встрече определилось лишь по коэффициенту, занял его Айдарбек Бигалиев. Третий – Абай Доскенов.

В более старшей группе первый - Василий Каленский, одолевший в личных встречах ряд основных соперников. Вторым стал Отарий Квиквиния, третьим – Иван Козьма.

Фото предоставлены организаторами турниров