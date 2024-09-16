Соревнования прошли в Шымкенте, участие в них приняли спортсмены из Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана и Кыргызстана. Также присутствовали международные судьи из Бразилии, ОАЭ, Монголии и других стран.



Костанаец Рамазан КУСАИНОВ взял золото в категории до 94 кг в разделе не-ваза, и серебро в разделе файтинг.

Рамазан Кусаинов - чемпион в весовой категории до 94 кг

- В первой схватке победил борца из Туркменистана, удушающим приёмом - треугольником, во второй встрече выиграл у земляка из Казахстана болевым приёмом на ногу, после чего боролся в полуфинале и финале со спортсменами из нашей страны, - рассказал "НГ" Рамазан.



Яркое выступление продемонстрировал Андамас Молдабеков занявший первое место в весе до 57 кг, его скоростные атаки впечатлили зрителей.

Чемпионом в категории до 69 кг стал призёр Азиады Алдияр Серик.

Адлан Мадаев занял первое место в весе до 77 кг

Уверенно забрал своё Адлан Мадаев - он стал чемпионом в весе до 77 кг, "разобрав" каждого соперника.

Максат Толенды (справа) занял 3 место в весе до 85 кг

В категории до 85 кг третье место занял Максат Толенды. На пути к золоту Толенды остановил чемпион мира и Азии по джиу-джитсу Идрис Алиев.



В этом же весе Дмитрий ПЕТРЕНКО вышел против того же Идриса Алиева. Ранее спортсмены уже боролись на Кубке РК. Уступив Алиеву, Петренко не оставил борьбу за медаль. И в первой, утешительной схватке за бронзу, ведя счёт в одно активное действие, досрочно выиграл у узбекского спортсмена Билолхона Бурхонова.

Дальше Дмитрий должен был провести лишь одну схватку с другим узбекским борцом - Махмуджоновым. Именно она отделяла его от третьего места чемпионата Центральной Азии. Однако неожиданно для многих Петренко получил дисквалификацию, якобы за несвоевременное появление на ковре. Решение в пользу земляка принял сидевший за монитором главный мат-рефери из Узбекистана. Таким образом узбекский спортсмен получил бронзовую медаль без борьбы. Хотя Петренко по истечении регламентированных 3 минут уже стоял на татами и был готов к схватке, его всё же не допустили, отдав победу узбекскому атлету по истечении лишь двух минут.

Судьи чемпионата: Мункх Тумуртогоо (Монголия), Дмитрий Петренко (Казахстан) и Алешандру Насименто (Бразилия)

Интересный факт в том, что Дмитрий Петренко до своего выхода на ковёр в качестве спортсмена сам судил на том же мате, на котором потом боролся, а в дальнейшем и получил сомнительную дисквалификацию. Исходя из этого, с уверенностью можно сказать: узбекский судья точно знал, что Петренко присутствует на турнире, а потому неявку костанайцу объявлять было, как минимум, подозрительно. Примечательно и то, что изначально время выхода спортсменов в программе Sport Data сдвинулось, судьи знали об этом ещё до начала чемпионата. Начало ожидали в 8 утра, а стартовали почти в 12 часов.



- Когда вышел на ковёр, наши фамилии ещё горели на экране. Буквально на глазах они приняли такое абсурдное решение. Кому нужны такие победы?! Вначале было негодование, но это всё эмоции. Разное бывает, это спорт. За происходящее со мной беру ответственность на себя. На всё воля Всевышнего! Благодарю моих тренеров Мурата Бермухамбетова, Рамазана Кусаинова и всю команду за поддержку! - подытожил Дмитрий Петренко.

Рамазан Абдрахимов и старший тренер Костанайской области Мурат Бермухамбетов

Рамазан Абдрахимов в весовой категории +94 кг занял первое место, а в разделе контакт Малик Байсултанов занял второе место в весе до 69 кг.

В напряжённых встречах Айлана Менжасарова вырвала бронзу в категории до 45 кг, а Еркежан Ерланова заняла первое место в весе до 70 кг.

Ахмет Ибрашев (справа) стал бронзовым призёром в весе до 56 кг

В категории U18 отличились Дарина Ахметова и Ахмет Ибрашев. Ахметова без доли сомнений прошла каждую свою соперницу, заняв первое место в весе до 44 кг. Ибрашев в конкурентной борьбе завоевал третье место в весе до 56 кг.

Фото Ассоциации боевых искусств Костанайской области