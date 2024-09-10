Вторым соперником национальной сборной Казахстана в Лиге наций УЕФА в группе 3 лиги «В» стала сборная Словении, матч с которой проходил в Любляне.

Автор хет-трика в ворота сборной Казахстана нападающий клуба «РБ Лейпциг» и сборной Словении Беньямин Шешко / Фото championat.com

В первом туре казахстанцы, сыграв вничью с командой Норвегии (0:0), до пяти матчей довели серию без побед, но зато прервали четырехматчевую проигрышную серию, начавшуюся с поражения от Греции в квалификации Евро-2024 (0:5) и продолжившуюся в товарищеских матчах с командами Люксембурга (1:2), Армении (1:2) и Азербайджана (2:3). Словенцы не выигрывали еще больше - в шести матчах. Однако ничья в первом туре группового турнира Лиги наций с командой Австрии (1:1) стала для них при этом шестой подряд. Причем четыре предыдущие состоялись на чемпионате Европы, на котором они разошлись миром на групповом этапе со сборными Дании (1:1), Сербии (1:1) и Англии (0:0), а выйдя в 1/8 финала, завершили вничью основное время со сборной Португалии (0:0), уступив ей лишь в серии пенальти.

Сборные Словении и Казахстана встречались ранее дважды, как раз в отборе на чемпионат Европы 2024 года, и оба раза победителями выходили словенские футболисты с одинаковым счетом 2:1.

В стартовом составе наставник сборной Казахстана Станислав Черчесов выпустил на поле стадиона «Стожице» вратаря Игоря Шацкого («Актобе»), защитников Нуралы Алипа («Зенит», Россия), Яна Вороговского, Александра Марочкина, Марата Быстрова (все - «Астана») и Сергея Малого («Ордабасы»), полузащитников Асхата Тагыбергена («Ордабасы»), Бактиера Зайнутдинова («Бешикташ», Турция) и Рамазана Оразова («Силькеборг», Дания), а также нападающих Максима Самородова («Ахмат», Россия) и Абата Аймбетова («Адана Демирспор», Турция). В заявку на матч были включены три игрока «Тобола»: вратарь Стас Покатилов, защитник Роман Асранкулов и полузащитник Ислам Чесноков.

С первых минут встречи инициативу в свои руки взяли хозяева и на 2-й минуте и заработали угловой удар на левом фланге, но его розыгрыш получился не опасным. Первый удар по воротам Шацкого словенцы нанесли на 7-й минуте, когда нападающий немецкого клуба «РБ Лейпциг» Беньямин Шешко пробил с правого края штрафной площади. Вратарь уверенно поймал мяч. Через пять минут Шешко, освободившись от опеки Марочкина, нанес удар с ходу в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, но Шацкий в падении поймал мяч.

Казахстанцы свою первую атаку провели на 14-й минуте, но хозяева легко ее отбили. А на 23-й минуте все тот же Шешко ушел от Малого, ворвался в штрафную площадь, переиграл Марочкина и справа с линии вратарской площадки перебросил мяч через Шацкого, открыв счет - 1:0.

Через пять минут защитник итальянского клуба «Эмполи» и сборной Словении Петар Стоянович, сместившись с левого края в центр, сыграл в «стеночку» с полузащитником люблянской «Олимпии» Тими Элшником и нанес мощный удар с линии штрафной площади по центру. Шацкий отбил мяч перед собой, а первым на добивании был Шешко, нанесший удар головой. Мяч от руки вратаря отлетел ему за спину, а набежавший Шешко со всей силы послал его в сетку ворот и оформил дубль - 2:0.

С мячом экс-игрок «Тобола» Рамазан Оразов / Фото kazfootball.kz

Свой первый удар по воротам голкипера испанского клуба «Атлетико Мадрид» и капитана сборной Словении Яна Облака казахстанцы нанесли на лишь на 34-й минуте, но мяч после сильного удара Оразова с дальней дистанции пролетел выше ворот. А во время ответной атаки словенцев Малый нарушил правила на Шешко слева в шести метрах от линии штрафной площади. Стандарт исполнил полузащитник греческого «Панатинаикоса» Адам Гнезда-Черин, перебросив стенку, но мяч пролетел чуть выше перекладины над левой «девяткой».

Казахстанские футболисты к концу первого тайма стали больше подходить к штрафной площади словенцев. На 38-й минуте Тагыберген пробил с дальней дистанции, но мяч попал в защитника итальянского клуба «Удинезе» Яку Бийола. Через три минуты Бийол помешал Аймбетову при приеме мяча после навесной подачи в штрафной площади, после чего тому понадобилась помощь бригады медиков. А перед перерывом Вороговский с левого края сделал передачу в штрафную площадь, но Облак был первым на мяче.

Полузащитник «Тобола» Ислам Чесноков в матче со сборной Словении вышел на замену во втором тайме / Фото kazfootball.kz

На второй тайм в составе гостей вышли на поле Алибек Касым («Актобе») и Чесноков, заменившие соответственно Малого и Самородова. И на старте второй половины команды обменялись быстрыми атаками. А на 57-й минуте Оразова заменил Эльхан Астанов («Астана»).

И вскоре казахстанские футболисты провели хорошую атаку, в ходе которой откликнувшийся на подачу из глубины поля Аймбетов скинул мяч Зайнутдинову, тот с линии штрафной площади пробил по воротам в правый угол, но Облак в падении, хотя и с трудом, но поймал мяч.

После часа игры словенцы заработали два подряд угловых удара, а на 63-й минуте еще и штрафной удар на левом фланге. А после подачи защитника польского клуба «Гурник» Эрика Янжи во вратарскую площадку Шешко в высоком прыжке опередил Шацкого и головой отправил мяч в сетку ворот, оформив хет-трик - 3:0.

Через четыре минуты атаку сборной Казахстана завершил дальним ударом Зайнутдинов, но его удару не хватило точности. А через две минуты счет едва не стал неприличным, после того как Элшник из пределов штрафной площади пробил в левый верхний угол ворот. Но Шацкий успел среагировать и спас свою команду.

Еще через две минуты Зайнутдинов пробил с линии штрафной площади, но мяч рикошетом от ноги защитника прилетел точно в руки Облаку. В ответной атаке словенцы заработали угловой удар, но гости уверенно отбились. А на 76-й в ходе двойной замены вместо Быстрова и Аймбетова на поле вышли Лев Скворцов («Шинник», Россия) и дебютировавший в составе сборной Казахстана Айбар Жаксылыков («Кайсар»).

На 80-й минуте Шацкий вновь спас нашу сборную от гола, при розыгрыше углового удара остановив мяч буквально на линии ворот после удара головой с линии вратарской площадки защитника петербургского «Зенита» Вани Дркушича, выступающего на правах аренды за «Црвену звезду». А после редких атак гостей ударом мимо створа отметился Астанов, и в первую из трех добавленных минут Скворцов неудачно замкнул подачу в центре штрафной площади.

Одержав «сухую» победу, сборная Словении таким образом преподнесла своеобразный подарок на день рождения своему главному тренеру Матьяжу Кеку, которому в этот день исполнилось 63 года.

В еще одном матче в группе «В3» сборная Норвегии переиграла команду Австрии (1:0), с которой сборной Казахстана предстоит встретиться на ее поле 10 октября в третьем туре группового этапа. А 13 октября наша сборная проведет ответный матч с командой Словении.