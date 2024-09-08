В предпоследний - десятый соревновательный день завершающихся в столице Франции городе Париже XVII летних Паралимпийских игр казахстанские атлеты выступили в трех видах спорта - пара пауэрлифтинге, пара дзюдо и в гребле на каноэ. И вновь, как и накануне, наиболее успешно выступили в этот день наши пара дзюдоисты.

Пара дзюдоист Журкамырза Шукурбеков - бронзовый призер Паралимпийских игр в категории свыше 100 кг / Фото Министерства туризма и спорта РК

Правда, начало дня сложилось для них не совсем удачно - три поражения подряд потерпели казахстанские пара дзюдоисты в первых трех схватках. Так, на стадии 1/8 финала в весовой категории до 90 кг в классе J2 (спортсмены с нарушениями зрения) Галымжан Смагулулы уступил со счетом 0:10 Лаше Кизилашвили из Грузии, в весовой категории свыше 90 кг в классе J1 (спортсмены с полной слепотой) на стадии 1/4 финала с таким же счетом потерпел поражение Ерлан Утепов от Вильянса Араужо де Силвы из Бразилии, а Бауыржан Арыстанбеков, выступавший в весовой категории до 90 кг в классе J1 уступил на старте Мусе Голамишафии из Ирана - 0:10.

А вот выступавшая в весовой категории свыше 70 кг в классе J2 серебряный призер Азиатских Пара игр 2022 года Зарина Раифова, уступив в четвертьфинале пара дзюдоистке из Китая Ван Хун Ю, получила шанс побороться за третье место через утешительный раунд, в котором она со счетом 10:0 победила Тейлор Госсенс из Австралии. В схватке за «бронзу» соперницей казахстанки была спортсменка и Италии Каролина Коста, являющаяся чемпионкой мира и Европы 2022 года и обладательницей бронзовой медали Паралимпиады-2020 в Токио. В упорном поединке Зарина Райфова одержала победу над итальянкой со счетом 10:0 и принесла восьмую награду в казахстанскую копилку.

Пара дзюдоистка Зарина Раифова - бронзовый призер Паралимпийских игр в категории свыше 70 кг / Фото Министерства туризма и спорта РК

С победы стартовал выступавший в весовой категории свыше 100 кг в классе J2 Журкамырза Шукурбеков, досрочно победивший в четвертьфинале Серхио Фернандеса Жуниора из Бразилии. Но в поединке за выход в финал казахстанец уступил чемпиону Европы 2023 года и серебряному призеру Паралимпиады-2020 Ревазу Чикаидзе из Грузии со счетом 0:10. Однако в схватке за третье место Журкамырза Шукурбеков сумел собраться и, одержав победу над хозяином татами Насером Зоргани из Франции, завоевал бронзовую медаль, ставшую девятой для Казахстана на этих Пара играх.

В шаге от пьедестала во Франции остановилась серебряный призер в пара пауэрлифтинге Паралимпиады-2016 в Бразилии и двукратная обладательница серебряных медалей на Азиатских Пара играх Раушан Койшыбаева, выступавшая в весовой категории до 73 кг. Успешно справившись со штангой весом 112 кг в первом подходе, она покорила 117 кг во втором, а после выполнения третьего подхода к 123-килограммовой штанге двое из трех судей не засчитали ей попытку. В итоге казахстанка заняла четвертое место. Золотую медаль в этой категории завоевала Мариана Д’Андреа из Бразилии, установившая паралимпийский рекорд - 148 кг, второе место у Рузы Кузиевой из Узбекистана - 147 кг, а третьей стала Сибель Чам из Турции - 120 кг.

В этом же виде выступил Рахметжан Хамаев, соревновавшийся в весовой категории до 88 кг и с результатом 200 кг занявший шестое место. Золотую медаль здесь выиграл спортсмен из Китая Панпан Ян - 242 кг, «серебро» завоевал Мохамед Элельфат из Египта - 224 кг, а «бронзу» - украинец Юрий Бабнец - 214 кг.

К сожалению, не прошли в финал соревнований по пара каноэ на дистанции 200 м казахстанские гребцы Бибарыс Спатай, выступавший в классе KL2 и показавший в своем полуфинальном заезде время 45,47 сек., и соревновавшаяся в классе VL3 Жаныл Балтабаева, завершившая полуфинал со временем 1 мин. 2,13 сек.

Перед заключительным соревновательным днем паралимпийцы Казахстана занимают 39-е место с девятью завоеванными медалями, из которых 2 - золотые, 3 - серебряные и 4 - бронзовые. Золотые медали завоевали Давид Дегтярев, выступавший в пара пауэрлифтинге в весовой категории до 54 кг и первым из казахстанцев ставший двукратным паралимпийским чемпионом, и пара дзюдоистка Акмарал Науатбек в весовой категории до 48 кг в классе J2. Серебряными призерами стали пара стрелок Еркин Габбасов в соревнованиях по пулевой стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 м в упражнении R1 (сидя без опоры для локтей), пара пловец Нурдаулет Жумагали на дистанции 100 м брассом в классах SB 12 и SB 13 с рекордом Паралимпийских игр в классе SB 12 и новым рекордом Азии - 1.04,83, и пара дзюдоист Ергали Шамей в весовой категории до 73 кг в классе J1. А обладателями бронзовых наград стали пара атлет Дастан Мукашбеков, выступавший в соревнованиях по толканию ядра в классе F 36 и установивший рекорд Азии - 16,0 м, а также пара дзюдоисты Даяна Федосова в весовой категории до 57 кг в классе J2, Зарина Раифова в весовой категории свыше 70 кг в классе J2 и Журкамырза Шукурбеков в весовой категории свыше 100 кг в классе J2.

Лидирует в медальном зачете с огромным отрывом от конкурентов удерживает команда Китая, которая досрочно выиграла Паралимпийские игры, завоевав перед заключительным днем 216 медалей, в том числе 94 золотых, 73 серебряных и 49 бронзовых. Вторыми идут паралимпийцы Великобритании - 120 медалей (47 золотых, 42 серебряные, 31 бронзовая), а третье место у команды США - 102 медали (36 золотых, 41 серебряная, 25 бронзовых).