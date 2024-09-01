В Усть-Каменогорске прошли полуфинальные матчи Кубка Казахстана по хоккею с шайбой. «Горняк», занявший в группе «В» второе место, перебрался из Караганды в Усть-Каменогорск, где в поединке за выход в финал, прошедшем в Ледовом дворце спорта имени Бориса Александрова, встретился с победителем группы «А» «Кулагером».

Один из героев матча голкипер "Горняка" Владислав Нурек, отразивший 38 бросков / фото pro.ligasy.kz

Петропавловцы очень активно начали встречу и до середины первого периода провели две очень опасные атаки, после которых могли открыть счет, но этому помешала надежная игра голкипера «Горняка» Владислава Нурека. Постепенно рудничане выравняли игру и все чаще стали переходить на половину площадки соперника и в двух эпизодах на помощь вратарю «Кулагера» Денису Каратаеву, признанному лучшим голкипером первого этапа Кубка Казахстана, приходила штанга. А еще в одном эпизоде нападающий рудничан Анатолий Шишов не попал в пустой угол ворот петропавловского клуба. Атаки «Горняка» к концу периода стали все опаснее, и за минуту до первого перерыва в ворота петропавловцев был назначен штрафной бросок после того, как защитник соперника Глеб Бабинцев бросил клюшку в направление шайбы. Буллит реализовал нападающий рудненского клуба Евгений Степанов, и со счетом 1:0 в пользу «Горняка» команды ушли на перерыв, нанеся по воротам друг друга с игры равное количество бросков - по 14.

Опасный момент у ворот "Кулагера" / фото pro.ligasy.kz

Во втором периоде ни один из 13-ти бросков в исполнении «Горняка» и 10-ти бросков «Кулагера» не достигли цели, хотя петропавловцы были ближе к тому, чтобы сравнять счет, дважды играя с численным перервесом. Причем удаление рудненского защитника Дмитрия Васильева за опасную игру высоко поднятой клюшкой состоялось перед вторым перерывом и начало третьего периода петропавловцы продолжили в большинстве, но рудничане выстояли. Однако уже через минуту после возвращения к игре с полными составами счет стал-таки равным, а автором ответной шайбы стал нападающий «Кулагера» Александр Своеволин, бросивший по центру почти от синей линии.

На 45-й минуте еще один стопроцентный момент упустил нападающий рудничан Руслан Абдуллаев. И почти тут же петропавловские хоккеисты едва не наказали «Горняк» за это, но Нурек спас свои ворота после броска практически в упор нападающего «Кулагера» Раниса Миргалиева. А ровно за 12 минут до финальной сирены выступавший в этой игре в роли капитана рудничан Оскар Юлбарисов за воротами «Кулагера» завладел шайбой в борьбе с двумя игроками соперника и отдал ее назад еще одному игроку линии атаки команды Владимиру Кротову, который нанес бросок по владениям голкипера петропавловцев. Каратаев отбил шайбу, но ее тут же перевел в сетку ворот находившийся рядом третий атакующий игрок звена рудненского клуба Валерий Гурин. Эта шайба стала победной - 2:1 (0:1, 0:0, 1:1), а «Горняк» впервые с 2010 года вышел в финал Кубка Казахстана. И в тот год рудничане стали обладателями почетного трофея, завоевав его как раз в Усть-Каменогорске.

Вторым финалистом стал кокшетауский «Арлан», переигравший в полуфинале победителя группы «А» карагандинскую «Сарыарку» со счетом 5:2. А обладатель Кубка Казахстана по хоккею с шайбой 2024 года определится уже сегодня.