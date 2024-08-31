Шутки про кабачки становятся популярными каждый год. И если вы уже наелись их молодыми, обжаренными с чесноком и впрок заготовили икру, самое время пробовать что-то новое. Этот рецепт из Instagram проверила участник нашего кулинарного клуба Ксения.

Блинчики могут быть как закуской, так и полноценным блюдом

- Я люблю пробовать нестандартные рецепты. Несколько лет назад так испытала кекс из кабачка, который потом готовили все мои знакомые. В этот раз попался рецепт блинчиков, - поделилась Ксения. - Дома как раз лежал и ждал своей участи кабачок, решила отправить его в дело.

Для блинного теста потребуется 300 г натертого овоща. У Ксении кабачок уже был немолодым, так что она очистила его от кожуры и семян, затем натерла на терке.

- Я использовала крупную терку, и по своему опыту могу сказать, что здесь лучше бы подошла средняя фракция или мелкая, так проще будет потом распределять тесто на сковороде, - комментирует кулинар. - Отжимать натертый кабачок не надо.

Следом в миску отправились 3 яйца C1, 200 мл молока, 100 граммов муки и щепотка соли. Это базовый набор продуктов. В тесто рекомендуют добавлять сушеный чеснок и зелень, что Ксения и сделала. Из зелени дома был укроп.

Все ингредиенты перемешиваем и начинаем печь блинчики.

- Масса получилось средней густоты, сама, как обычное блинное тесто, не растекалась по сковороде, поэтому я помогала ей обратной стороной половника, - отметила Ксения. - Для первого блинчика смазала сковороду маслом, потом попробовала печь без него, но первый вариант мне понравился больше - так блины получаются красивее.

Для подачи к блинчикам добавляют сметанный соус. Сметану присаливают, добавляют укроп и чеснок. Можно использовать как свежий, так и сухой.

А если в такие блины завернуть мясную начинку, например, обжаренный фарш, то получится уже не закуска, а полноценное блюдо.

Ингредиенты

300 г натертого кабачка, 3 яйца C1, 200 мл молока, 100 г муки, соль, сухой чеснок, зелень.

Для соуса: 5 ст. л. сметаны, зубчик чеснока, соль, укроп.