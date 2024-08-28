По прогнозам синоптиков, в четверг, 29 августа, утром и днём на севере и востоке области пройдут небольшие дожди, местами сопровождаемые грозами. Ночью и утром на юге туман.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



В пятницу, 30 августа, на севере и востоке грозовые дожди, днём возможен град. В субботу, 31 августа, осадки на территории области не ожидаются.

В Костанае в четвергбез осадков, в пятницу небольшой дождь с грозой, в субботу вновь без осадков.

- В четверг ночью по области будет 8-13 градусов, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - Днём ожидаем 20-25°С, на юге 28°С. В пятницу ночью 8-13, на юге 16°С. Днём воздух прогреется до 17-22, а на юге до 25 градусов. В субботу ночью будет прохладнее, на большей части территории ожидаем 6-11°С, на юге 12-14°С. Днём термометры покажут 15-20°С, на юге 23°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью 11-13, днём 22-24°С. В пятницу: ночью 10-12, днём 18-20°С. В субботу: ночью 8-12, днём 16-18°С.

В ближайшие три дня ожидается северо-западный ветер скоростью 9-14 м/с, с усилениями в дневное время до 15-20 м/с на севере и востоке области.



