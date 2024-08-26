По прогнозам синоптиков, во вторник, 27 августа, утром и днём на юге области ожидаются кратковременный дождь, гроза. На западе, севере и востоке в ночные и утренние часы - туман. В среду, 28 августа, осадки не ожидаются.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае в ближайшие два дня переменная облачность, без осадков.

- Во вторник ночью по области будет 8-13, на юге 16 градусов, - сообщила "НГ" синоптик отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Светлана ЛЕМЕШКО. - Днем ожидаем 18-23°С, на юге 26°С. В ночь на среду термометры покажут 7-12°С. Днём будет 20-25°С, на юге 28°С.

В областном центре температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью 10-12°С, днём 20-22°С. В среду: ночью 10-12°С, днём 23-25°С. .

Во вторник ожидается переменный северный - северо-восточный ветер скоростью 7-12 м/с, с усилениями до 15-20 м/с на юге области. В среду ветер будет западный - северо-западный скоростью 9-14 м/с. В Костане по ночам скорость ветра составит всего 3-8 м/с.







