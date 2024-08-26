Матч 18-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги «Тобол» проводил в Алматы против «Кайрата», занимавшего первую строчку в турнирной таблице.

С мячом автор первого забитого мяча в ворота «Кайрата» Ахмед Эль-Мессауди / Фото ФК «Тобол»

Костанайский клуб после гостевой победы в предыдущем туре над «Жетысу» поднялся на пятое место, набрав 22 очка в 14 играх и отставая от лидера на 9 очков, имея при этом две игры в запасе. Матч первого круга между этими командами в Костанае закончился победой «Тобола» со счетом 1:0.

Стартовый состав «Тобола», вышедший на поле алматинского стадиона «Центральный», остался неизменным по сравнению с прошлой игрой - вратарь Стас Покатилов, защитники Роман Асранкулов, Пап Альюн Ндиайе, Иван Миладинович и Альберт Габараев, полузащитники Ислам Чесноков, Эдедем Эссьен, Ахмед Эль-Мессауди, Цотне Мосиашвили и Игор Иванович и нападающий Руй Кошта.

«Тобол» ввел мяч в игру, а на 2-й минуте заработал штрафной удар на левом фланге за снос Андреем Ульшиным Эль-Мессауди. Но после навесной подачи Ивановича во вратарскую площадку у откликнувшегося на нее Чеснокова удар головой не получился.

На 5-й минуте проход Чеснокова по левому краю прервал грузинский защитник Лука Гадрани, отправив мяч за лицевую линию. Первый угловой удар в матче гости разыграли, но до удара по воротам после него дело не дошло.

Следующие пять минут «Тобол» больше проводил время с мячом на половине поля алматинцев, которые, обороняясь всей командой, не позволяли наносить удары по своим воротам. Первый такой удар нанес на 14-й минуте Иванович после ввода мяча из-за левой боковой линии Асранкуловым, но пробил с подступов к штрафной площади из центра с разворота выше ворот. В ответной атаке удар издалека по центру нанес белорусский полузащитник хозяев Валерий Громыко, но Покатилов поймал летевший низом мяч.

Альберт Габараев в окружении игроков «Кайрата» / Фото ФК «Тобол»

На 19-й минуте Эль-Мессауди после перевода мяча слева в центр и паса пяткой Чеснокова пробил с ходу низом с дуги штрафной площади, удар получился опасным, но мяч пролетел рядом с правой стойкой ворот. А в следующую минуту Мосиашвили, делая передачу из центрального круга на правый край, отдал мяч… сербскому нападающему «Кайрата» Югу Станоеву, который перевел его в центр грузинскому полузащитнику Георги Зарие, а тот сделал передачу в центр на ход оставшемуся без опеки бразильскому нападающему Жоао Пауло, убежавшему на рандеву с голкипером, переигравшему его в штрафной площади и отправившему мяч в пустые ворота - 1:0.

На 26-й минуте Жоао Пауло вновь убежал один на один с Покатиловым. На этот раз бразилец, преследуемый Ндиайе, забежал с мячом в штрафную площадь справа, но переиграть голкипера ему не удалось.

Через две минуты Мосиашвили перехватил мяч возле своей штрафной площади, пробежал с ним почти до штрафной площади соперника, но пробил выше ворот.

На исходе получаса игры Миладинович со своей половины поля сделал заброс в штрафную площадь хозяев на ход Коште, но португалец в борьбе с белорусским защитником Александром Мартыновичем не устоял на ногах при приеме мяча и упал на газон. На 36-й минуте Чесноков отобрал мяч на половине поля алматинцев у Гадрани, а тот в ответ нарушил правила на полузащитнике «Тобола» в центре в десяти метрах от штрафной площади. Удар Миладиновича приняла на себя «стенка», мяч подобрал Эль-Мессауди и с линии штрафной площади пробил в левый верхний угол ворот, но российский голкипер «Кайрата» Вадим Ульянов перевел мяч за ворота над перекладиной - угловой удар. Но ни этот стандарт, ни еще два подряд заработанных угловых удара на разных флангах на 39-й минуте до удара по воротам не дошли. А вот после контратаки хозяев на 43-й минуте Станоев сумел нанести удар от левого угла штрафной площади, но мяч пролетел рядом с дальней штангой.

На 44-й минуте гости заработали штрафной удар вблизи левого угла штрафной площади, а после подачи Ивановича во вратарскую площадку израильский защитник хозяев Офри Арад головой выбил мяч на угловой. После подачи Ивановича, защитник сборной Израиля вновь выбивает мяч за лицевую линию, но и шестой угловой удар гостей в первом тайме результата не принес.

На первой минуте второго тайма хозяева провели опасный выпад, после которого Громыко выполнил прострел с левого края, но ни Ульшин, ни Жоао Пауло до мяча не дотянулись.

А затем гости надолго завладели мячом и на 53-й минуте заработали очередной угловой удар. Иванович разыграл стандарт на левом фланге с Эль-Мессауди, который сместился с мячом к углу штрафной площади, дважды отыгравшись по ходу с Чесноковым, и, получив второй ответный пас пяткой, нанес удар низом с дуги штрафной площади в дальний угол ворот. Мяч попал в правую стойку, от нее отлетел в левую штангу, а уже от нее залетел в сетку ворот - 1:1.

С мячом Пап Алью Ндиайе / Фото ФК «Тобол»

Через три минуты Чесноков прошел на левом фланге до лицевой линии, откуда сделал пас на угол вратарской площадки Коште, но у того мяч из ног выбили защитники. Гости продолжали владеть мячом, много комбинируя на половине поля хозяев, а алматинцы при любой возможности выполняли длинные забросы вперед в надежде на скоростные качества Жоао Пауло. И на 70-й минуте хозяева, отобрав мяч у Ндиайе у правого угла штрафной площади гостей, сделали передачу справа на лучшего бомбардира «Кайрата», который ударом в касание с близкого расстояния оформил дубль. Но арбитр встречи Данияр Сахи из Кызылорды отменил взятие ворот, определив при видеоповторе нарушение правил у Громыко при отборе мяча в подкате у Ндиайе.

На 68-й минуте в составе «Тобола» вместо Кошлы на поле вышел Давид Энен. Через пять минут Мосиашвили перехватил в центральном круге мяч, отдал его на левый край, откуда Чесноков перевел его к дуге штрафнуой площади Эль-Мессауди. Тот в касание пяткой сделал передачу в штрафную площадь Энену, который подработал мяч и с разворота послал его в правый нижний угол ворот, выведя гостей вперед - 1:2.

«Тобол» продолжал контролировать ход игры, произведя до конца матча еще три замены - на 84-й минуте Еркин Тапалов сменил на поле Ивановича, а на второй добавленной минуте вместо Чесноков и Эль-Мессауди вышли Александр Зуев и Радослав Цонев.

На последней четвертой добавленной минуте игроки костанайского клуба провели свою последнюю атаку. Но матч продолжился и после ответной атаки за пределами добавленного времени в ворота «Тобола» был назначен штрафной удар в метре от штрафной площади гостей после борьбы за мяч на «втором этаже» между Габараевым и российским защитником Егором Сорокиным. Момент показался спорным, но как бы то ни было, а Ульшин с этого стандарта сравнял счет, послав мяч над «стенкой» в правый угол ворот - 2:2.

Положение команд в верхней и нижней части турнирной таблицы после этого тура не изменилось. В 19-м туре в субботу, 31 августа, «Тобол» примет на своем поле «Атырау». Матч начнется в 18:00.