Фаворитом данного противостояния по мнению букмекеров и специалистов была команда Александра Кержакова, сообщает портал sports.kz.

Стартовые составы выглядели следующим образом:

«Кайрат»: Ульянов, Гадрани, Сорокин, Мартынович, Станоев, Арад, Ульшин, Сейдахмет, Громыко, Зария, Жоао Пауло;

«Тобол»: Покатилов, Миладинович, Ндиайе, Габараев, Асранкулов, Эссьен, Эль-Мессауди, Мосиашвили, Иванович, Чесноков, Руй Кошта.

Гости владели инициативой с первой минуты, однако счет открыли хозяева, когда Жоао Пауло реализовал выход один на один со Стасом Покатиловым. На старте второй половины Ислам Чесноков и Ахмед Эль-Мессауди красиво разыграли, и второй с линии штрафной закатил мяч в ворота после двух штанг. Позже Жоао Пауло забил свой второй, но после просмотра VAR он был отменен, так как по время атаки правила нарушил Валерий Громыко и почти сразу же вышедший на замену Дэвид Энен, вывел гостей вперед, а на шестой компенсированной минуте со штрафного Андрей Ульшин счет сравнял — 2:2.

Теперь у «Кайрата» 32 очка и он остается в лидерах турнирной таблицы, «Тобол» с 23 баллами идет на пятом месте.

«Кайрат» — «Тобол» 2:2 (1:0)

Голы: Жоао Пауло 20 (1:0), Эль-Мессауди 53 (1:1), Энен 73 (1:2), Ульшин 90+6 (2:2).