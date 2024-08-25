В латвийском городе Мадона, а затем в Щучинске прошли два первых этапа Кубка мира по лыжероллерам среди мужчин и женщин, а также среди юниоров и юниорок.

Успешно выступает в этих соревнованиях национальная сборная Казахстана по лыжным гонкам под руководством костанайских наставников Владимира Ковалева - старшего тренера мужского состава и Виктора Завялова - старшего тренера женского состава. Команда Казахстана участвует в Кубке мира в статусе победителя общего зачета Кубка наций 2023 года по лыжероллерам, завоевав этот трофей - «Большой хрустальный глобус» впервые в истории.

Владимир Ковалев/фото АстанаСки

В программу первого этапа входили четыре вида гонок - гонки с раздельным стартом, командный спринт, суперспринт и масс-старт. А за награды этапа боролись лыжники Армении, Германии, Италии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Норвегии, Португалии, Украины, Хорватии, Чили, Швеции и Эстонии.

По итогам первого этапа на счету сборной Казахстана одна бронзовая медаль и шестое место в общем зачете Кубка наций.

Обладательницей бронзовой медали стала воспитанница ШВСМ Дарья Ким, занявшая с результатом 38 мин. 41,9 сек. третье место в масс-старте на 15 км свободным стилем среди юниорок, уступив лишь Йоханне Хольмберг из Швеции (38.38,8) и Анне Марии Гидди из Италии (38.39,5).

Близка была Ким к завоеванию медали и в командном спринте классическим стилем, в котором, выступая вместе с норвежской спортсменкой Осе Стрем, заняла четвертое место, уступив занявшим третье место украинским лыжницам 0, 42 сек.

В командном спринте была близка к медалям и мужская сборная Казахстана в составе мастера спорта международного класса Артема Ковалева и мастера спорта Алмаса Каримова (оба - Костанайский район). Показав второй результат в квалификации и уступив при этом лишь шведам Эрику Франссону и Саймону Карлссону, казахстанцы в финале допустили ошибку при передаче эстафеты, за что были наказаны 15-секундным штрафом и в итоге заняли седьмое место.

Артем Ковалев / фото АстанаСки

Котанайские лыжники в Мадоне еще дважды финишировали в десятке сильнейших в индивидуальных гонках. Так, Артем Ковалев занял восьмое место в спринте свободным стилем, а Дарья Ким стала девятой в гонке с раздельным стартом на 7,5 км.

Во втором этапе Кубка мира по лыжероллерам, прошедшем в Щучинске, приняли участие лыжники семи стран - Италии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Норвегии, Швеции и Таиланда. А в программу соревнований входили спринтерские гонки свободным ходом, спринт свободным ходом среди смешанных команд, индивидуальные гонки с раздельным стартом классическим ходом и масс-старты свободным ходом.

Копилка сборной Казахстана на домашнем этапе пополнилась 17-ю медалями, из которых шесть - две серебряные и четыре бронзовые - на счету лыжников Костанайской области.

Виталий Пухкало и Владислав Ковалев / фото АстанаСки

В гонке на 10 км классическим ходом среди мужчин участник двух Олимпийских игр - 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) и 2022 года в Пекине (Китай), мастер спорта международного класса Виталий Пухкало (ШВСМ) из Рудного с результатом 21 мин. 50,4 сек. занял второе место. Третьим был мастер спорта международного класса Владислав Ковалев (Костанайский район), показавший на финише время 21.59,2. А первое место в этой гонке занял Танель Маттео из Италия - 21.43,9.

В такой же гонке на 10 км среди юниорок срезу две воспитанницы ШВСМ Костанайской области поднялись на пьедестал. Аида Хажиева с результатом 26.59,4 заняла второе место, а показавшая на финише время 27.23,1 Дарья Ким стала третьим призером. Сильнейшей в этой гонке была Йоханна Хольмберг из Швеции - 26.17,2.

Еще две награды завоевали костанайские лыжники в масс-стартах. На дистанции 20 км свободным ходом среди мужчин Владислав Ковалев финишировал третьим с результатом - 41 мин. 51,4 сек. вслед за Раймо Вигансом из Латвии (41.50,0) и Симоном Карлссоном из Швеции (41.51,3). При этом он всего 0,1 сек. выиграл у финишировавшего четвертым еще одного костанайского лыжника Наиля Башмакова.

В группе юниоров в масс-старте на 20 км свободным ходом воспитанник ДЮСШ №3 Ратмир Югай на финише вырвал третье место у итальянца Томмазо Тоцци, обойдя его на 0,1 сек. - 45.19,7.

По итогам двух этапов Кубка мира сборная Казахстан поднялась на второе место в общекомандном зачете, набрав 4623 очка. Первыми с большим отрывом идут лыжники Италии - 6170 очков. На третьем месте сборная Швеции - 4159 очков.

Дарья Ким / фото АстанаСки

В личных зачетах Дарья Ким занимает третье место в общем зачете Кубка мира среди юниорок, а Артем Ковалев занимает четвертое место среди мужчин в общем зачете Кубка мира в спринте.

Кроме этого Артем Ковалев был шестым в финале мужского спринта свободным ходом, Ратмир Югай занял девятое место среди юниоров в классической гонке на 10 км с раздельным стартом, Дарья Ким финишировала четвертой в масс-старте на 16 км среди юниорок, а Аида Хажиева стала в этой гонке восьмой.

Ратмир Югай (справа) / фото АстанаСки

Следующий этап Кубка мира пройдет с 12 по 15 сентября в городе Дзиано-ди-Фьемме Италия в нем примут участие и поборются за общий зачет Кубка мира Артем Ковалев, Дарья Ким и Алмас Каримов. Там же в эти же сроки состоится и чемпионат мира по лыжероллерам.