По прогнозам синоптиков, в субботу, 24 августа, ночью на юге и востоке будет дождь, днём на юге – дождь, гроза, возможен град. На севере и западе ночью и утром туман. В воскресенье и понедельник, 25-26 августа, дожди с грозами ожидаются на севере и востоке.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае в ближайшие три дня переменная облачность, без осадков.

- В субботу ночью по области будет 9-14, днём 18-23 градуса, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА. – В воскресенье ночью термометры покажут 7-12°С, на юге 15°С, днём 15-20°С, на юге на юге 23°С. В ночь на понедельник прогнозируем 7-12°С, на юге 15°С, днём будет 18-23°С, на юге 26°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью 10-12°С, днём 18-23°С. В воскресенье: ночью 8-10°С, днём 18-20°С. В понедельник: ночью 10-12°С, днём 20-22°С.

В субботу ожидается северо-восточный ветер, в воскресенье и понедельник - северо-восточный с переходом на северо-западный. Скорость ветра в ближайшие трое суток составит 9-14 м/с, с усилениями до 15-20 м/с на севере и востоке области.