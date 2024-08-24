Рецептом варшавского яблочного пирога поделилась постоянный участник нашего кулинарного клуба Ксения. Нашла его в Интернете и изменила под свои нужды. Попробовали пирог в редакции и подтверждаем: получилось вкусно.

Рассыпчатый пирог из яблок самое время попробовать в августе

- Захотелось мне вечером съесть что-то вкусненькое, но ничего готового не было. Вспомнила, что в морозилке лежат яблоки с прошлого лета, - рассказывает Ксения. - Хотела испечь шарлотку, но оказалось, что в доме нет яиц. Нашла в Интернете этот рецепт, но в нем яблоки требовалось очистить от кожуры и натереть на терке, а мои были заморожены дольками. Автор писала: чем больше яблок, тем лучше. И я решила попробовать испечь этот пирог с тем, что есть.

Варшавский пирог - насыпной. Для теста понадобилось 160 г муки, столько же манки, 180 г сахара, по 1 чайной ложке разрыхлителя и молотой корицы. Муку с разрыхлителем лучше просеять, остальные сухие ингредиенты просто добавить в чашку и перемешать. Яблоки, как уже писали, очистить от кожуры и натереть на крупной терке. В оригинальном рецепте предлагается взять 6-8 штук. Но, как показал опыт Ксении, можно нарезать нетолстыми дольками. Еще потребуется 130 г замороженного сливочного масла.

- От общей массы масла берем 10-15 граммов - столько, чтобы хватило смазать форму, - поясняет Ксения, - остальное надо натереть на терке. Сухую массу для теста делим на три части, яблоки - на две. И укладываем слоями.

Первым в форму отправляем тесто, разравниваем. Следом - яблоки. Если нарезали дольками, укладывайте как можно плотнее. Опять тесто, яблоки и тесто. Сверху щедро посыпаем стружками сливочного масла.

- Печь пирог предлагают при температуре 180 градусов 45 минут. Я пекла 55 мин - с поправкой на замороженные яблоки, - уточняет Ксения. - Готовый пирог имеет темную золотистую корочку. Я пробовала его прямо теплым, но лучше все-таки остудить, чтобы удобнее было доставать из формы и резать, так как тесто, даже пропитанное соком яблок и маслом, крошливое. Но очень вкусное.

Холодный пирог на следующий день опробовали в редакции. Сладкое рассыпчатое тесто хорошо сочетается с яблочной кислинкой. Ну и корица к яблокам всегда хороша.

В Интернете есть вариант пирога с творогом, его понадобится 250 г. К нему добавить 100 г сметаны и 2 ст. л. сахара, можно ванильного. Все перемешать. Слои кладут в таком порядке: яблоки, тесто, творожная начинка, тесто, яблоки, тесто, сливочное масло. Попробуйте испечь оба варианта.

Ингредиенты

160 г муки, 160 г манной крупы, 180 г сахара, 130 г сливочного масла, 1 ч. л. разрыхлителя, 1 ч. л. корицы.

Фото Ксении РЕБИК