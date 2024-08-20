Матч 17-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги «Тобол» проводил в Талдыкоргане против местного «Жетысу».

Пап-Альюн Ндиайе против российского нападающего «Жетысу» Руслана Болова / Фото instagram.com/jetisufk

Команды подошли к этой игре с неутешительными показателями. У талдыкорганского клуба не было побед в чемпионате с начала лета - четыре ничьи и три поражения в семи матчах. А костанайцы после домашней победы ровно месяц назад над словацким «Ружомбероком» (1:0) в первом квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА потерпели четыре поражения в трех турнирах, уступив в Кубке Лиги в Кызылорде «Кайсару» (1:5), дважды проиграв во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА швейцарскому «Сакт-Галлену» (1:4 - в гостях и 0:1 - дома) и потеряв три очка на своем поле в перенесенном матче 14-го тура национального чемпионата с «Кызылжаром» (1:2). Да и в гостях «Тобол» в этом сезоне из шести матчей выиграл только в одном - у «Актобе» (4:3).

Матч первого круга между этими командами завершился победой костанайского клуба, а автором единственного гола стал 26-летний итальянский экс-нападающий «Тобола» Годберг Купер, заключивший на днях контракт с клубом второго дивизиона чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов «Аль-Хамрия» на правах свободного агента.

На поле талдыкорганского стадиона «Жетысу» в стартовом составе «Тобола» вышли вратарь Стас Покатилов, защитники Роман Асранкулов, Пап Альюн Ндиайе, Иван Миладинович и Альберт Габараев, полузащитники Ислам Чесноков, Эдедем Эссьен, Ахмед Эль-Мессауди, Цотне Мосиашвили и Руй Кошта и нападающий Игор Иванович.

Цотне Мосиашвили прерывает подачу игрока «Жетысу» Егора Ткаченко / Фото instagram.com/jetisufk

С первых же секунд встречи «Тобол» перевел мяч на половину поля соперника, и на второй минуте Кошта, Эль-Мессауди и Иванович закрутили на правом фланге долгую футбольную «карусель», после которой последний отдал пас в центр Мосиашвили, а тот перевел мяч к левому углу штрафной площади Асранкулову. Капитан «Тобола» диагональной подачей верхом вернул мяч на правый край, где Эль-Мессауди переиграл капитана «Жетысу» Серикжана Мужикова, сместился к лицевой линии и оттуда выполнил прострел во вратарскую площадку на открывшегося там Кошту. Российский голкипер хозяев Арсен Сиукаев едва коснулся ногой мяча, но это помешало португальскому легионеру гостей нанести удар по воротам. Мяч попал к Асранкулову, который с ходу пробил вдоль ворот, а Кошта на этот раз в касание из пределов вратарской площадки перевел его в левый угол, открыв счет своим забитым за костанайский клуб голам.

Через две минуты талдыкорганцы провели быструю контратаку по правому краю, и пополнивший в августе состав «Жетысу» грузинский полузащитник Темур Чогадзе при входе в штрафную площадь пробил в ближний нижний угол ворот, но мяч пролетел рядом со стойкой.

В тот же угол, но уже ворот хозяев, пробил совершивший длинный забег со своей половины поля Ндиайе, нанесший удар слева из-за пределов штрафной площади, и в этом моменте мяч пролетел рядом со штангой. На 20-й минуте Кошта, войдя в штрафную площадь по левому краю, сделал передачу в центр Эль-Мессауди, а тот отдал мяч на правый край Ивановичу, который пробил в тот же правый нижний угол ворот, но на этот раз мяч пролетел рядом со штангой после касания ноги бразильского защитника хозяев Чарльстона Сильвы – угловой удар.

«Тобол» продолжал подолгу владеть мячом на половине поля хозяев, и на 21-й минуте Кошта после подачи Габараева справа почти от углового флажка головой попытался перекинуть с близкого расстояния голкипера, но мяч перелетел и через перекладину. После получаса игры контратака талдыкорганцев по левому краю завершилась ударом Мужикова из пределов штрафной площади, но мяч пролетел выше створа ворот. На 38-й минуте Покатилов сделал длинную передачу по центру на находившегося впереди Чеснокова. Тот, прокинув грудью мяч себе на ход, на скорости прошел белорусского защитника «Жетысу» Константина Кучинского, который в буквальном смысле слова повис на полузащитнике «Тобола», оказавшегося в конце концов на газоне уже в штрафной площади. Арбитр встречи Багдат Абдуллаев из Каратау, показал виновнику желтую карточку, а в ворота хозяев назначил пенальти, который реализовал сам пострадавший, разведя по разным углам голкипера и мяч. До перерыва хозяева отметились ударом с дальней дистанции Чогадзе, после которого Покатилов отбил мяч перед собой и со второй попытки поймал его.

Эдедем Эссьен в борьбе за мяч с нападающим «Жетысу» Абылайханом Жумабеком / Фото instagram.com/jetisufk

В начале второго тайма талдыкорганцы заработали угловой удар вблизи штрафной площади «Тобола», но Мужиков пробил со стандарта и над «стенкой», и над воротами. На 50-й минуте Мосиашвили перехватил мяч на своей половине, поля, отдал его в центральный круг Коште, а тот сделал пас Эль-Мессауди. Марокканский полузащитник костанайцев выждал паузу и, заметив рывок по левому флангу Чеснокова, отдал мяч тому на ход. Автор второго гола переиграл при входе в штрафную площадь Кучинского и из-под его ноги пробил низом в противоход вратарю, оформив дубль и сделав счет разгромным.

В ответной атаке вышедший на замену белорусский полузащитник хозяев Антон Шрамченко опасной пробил от левого угла вратарской площадки в ближний угол, но Покатилов выбил мяч на угловой. А на 57-й минуте в составе «Тобола» произошла первая замена, и вместо Ивановича на поле вышел Александр Зуев. И через десять минут после его подачи со штрафного с правого края Габараев головой опасно пробил по воротам из центра штрафной площади, но мяч грудью остановил грузинский защитник талдыкорганцев Гиа Чадунели.

В ходе состоявшихся в составе «Тобола» на 74-й и 85-й минутах двух двойных замен вместо Эль-Мессауди и Кошты на поле появились Педро Эуженио и Давид Энен, а затем вместо Чеснокова и Эссьена - Еркин Тапалов и Радослав Цонев. И костанайский клуб уверенно довел матч до победы, после которой поднялся в турнирной таблице на пятую строчку, набрав после 14-ти проведенных игр 22 очка. В 2000 году Жумаскалиев принял предложение от костанайского «Тобола», где играл до 2010 года. В первом матче оформил хет-трик в ворота «Жетысу»

В следующем туре в воскресенье, 25 августа, «Тобол» проведет в Алматы поединок с лидером чемпионата «Кайратом», в активе которого 31 очко после 16 игр.