Теперь родители и законные представители могут перевести ребенка из одной школы в другую онлайн с помощью портала eGov.kz, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу "Правительства для граждан".

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Отмечается, что процесс поиска и выбора общеобразовательной организации оптимизирован по микроучастку на основании места регистрации родителя.

"Родители и законные представители могут выбрать школу не только по микроучастку, но и любую другую общеобразовательную организацию вне его границ, в случае если она соответствует их предпочтениям.

Помимо этого, при выборе общеобразовательной организации пользователю отобразят доступный в выбранной школе язык обучения. Новый процесс исключает необходимость в открепительном и прикрепительном талонах, передаче личного дела. Также заявитель может отозвать поданную заявку в случае такой необходимости", - сообщили в госкорпорации.

Для получения услуги пользователю необходимо: