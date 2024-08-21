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Перевести ребенка в другую школу теперь можно онлайн в Казахстане

21 августа 2024, 09:25 |  Общество

Теперь родители и законные представители могут перевести ребенка из одной школы в другую онлайн с помощью портала eGov.kz, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу "Правительства для граждан".

Фото:depositphotos.com

Отмечается, что процесс поиска и выбора общеобразовательной организации оптимизирован по микроучастку на основании места регистрации родителя.

"Родители и законные представители могут выбрать школу не только по микроучастку, но и любую другую общеобразовательную организацию вне его границ, в случае если она соответствует их предпочтениям.

Помимо этого, при выборе общеобразовательной организации пользователю отобразят доступный в выбранной школе язык обучения. Новый процесс исключает необходимость в открепительном и прикрепительном талонах, передаче личного дела. Также заявитель может отозвать поданную заявку в случае такой необходимости", - сообщили в госкорпорации.

Для получения услуги пользователю необходимо:

  • авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел "Образование";
  • выбрать из списка раздел "Среднее образование", выбрать услугу "Прием документов для перевода детей из школы в школу";
  • заполнить необходимые поля и подписать заявку с помощью ЭЦП;
  • ознакомиться с результатом услуги в Личном кабинете.