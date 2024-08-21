Перевести ребенка в другую школу теперь можно онлайн в Казахстане
Теперь родители и законные представители могут перевести ребенка из одной школы в другую онлайн с помощью портала eGov.kz, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу "Правительства для граждан".
Фото:depositphotos.com
Отмечается, что процесс поиска и выбора общеобразовательной организации оптимизирован по микроучастку на основании места регистрации родителя.
"Родители и законные представители могут выбрать школу не только по микроучастку, но и любую другую общеобразовательную организацию вне его границ, в случае если она соответствует их предпочтениям.
Помимо этого, при выборе общеобразовательной организации пользователю отобразят доступный в выбранной школе язык обучения. Новый процесс исключает необходимость в открепительном и прикрепительном талонах, передаче личного дела. Также заявитель может отозвать поданную заявку в случае такой необходимости", - сообщили в госкорпорации.
Для получения услуги пользователю необходимо:
- авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел "Образование";
- выбрать из списка раздел "Среднее образование", выбрать услугу "Прием документов для перевода детей из школы в школу";
- заполнить необходимые поля и подписать заявку с помощью ЭЦП;
- ознакомиться с результатом услуги в Личном кабинете.
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