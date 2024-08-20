Второй Костанайский международный полумарафон (Kostanay Half Marathon) провели в рамках празднования 145-летия города. Соревнования организовало ОО «Экстремальная атлетика», на счету которого десятки массовых международных забегов и велогонок в городах Казахстана.

Во втором Костанайском международном полумарафоне приняли участие более 900 человек из 8 стран / Фото instagram.com/kostanayhalfmarathon

Первые такие соревнования, нашедшие поддержку в городском акимате и ставшие в один ряд с проектами «Марафон Великой степи - Тенгри ультра» и горный ультрамарафон «Irbis Race», прошли в сентябре прошлого года. Тогда в них приняли участие около 700 бегунов.

А в этом году на трассу Костанайского международного полумарафона, прошедшую сертификацию в Ассоциации международных марафонов и пробегов (AIMS), объединяющей более 300 марафонов и пробегов в 95 странах, решили выйти уже более 900 человек из Казахстана, России, Украины, Германии, Южно-Африканской Республики, Беларуси, Молдовы и Узбекистана.

Казахстан был представлен бегунами из Астаны, Алматы, Актау, Атырау, Зеренды, Кордая, Караганды, Кокшетау, Павлодара, Петропавловска, Сарыагаша, Тараза, Уральска, Усть-Каменогорска и Хромтау, а также Аркалыка, Житикары, Качар, Костаная, Рудного, Тобыла, Карабалыкского, Костанайского и Федоровского районов.

В программу, кроме основных забегов на 10 км и 21,1 км (полумарафон), были включены соревнования по скандинавской ходьбе на 10 км, два детских старта на 1 км и 2 км и экиден - эстафета на дистанции полумарафона.

Призеры полумарафона в возрастной группе 50-59 лет / Фото Серика АХМЕТБЕКОВА

Победители и призеры на обеих основных дистанциях определялись у мужчин и у женщин как в абсолютном зачете, так и в нескольких возрастных группах. А в число призеров этих стартов пробились и представители главного информационного спонсора - издатель еженедельника «Наша Газета», директор ТОО «Твой Шанс» Сергей Миролюбов, успешно преодолевший полумарафон и занявший третье место в своей возрастной группе, и автор этих строк, занявший третье место на дистанции 10 км среди самых старших участников. Успешно преодолели свои дистанции и самые младшие участники команды «НГ KZ» Полина и Павел Миролюбовы, соревновавшиеся на дистанции 1 км среди участников в возрасте от 6 до 9 лет.

Именно самые юные участники и открыли программу соревнований. А призовую тройку среди мальчиков на самой короткой дистанции составили костанайцы Тамерлан Жакупов, преодолевший 1 км за 4 минуты и 7 секунд, Глеб Мирошниченко, финишировавший с результатом 4.10, и Лев Шадрин - 4.17. Среди девочек призерами также стали представительницы областного центра - прошлогодняя победительница Арина Салатова (Школа бега Neroznak_Team) - 4.11, Диана Нелижитая - 4.12 и Милла Пугоева - 4.16.

Около 50 бегунов в возрасте от 10 до 14 лет вышли на старт дистанции 2 км. Призерами среди юношей стали Давид Горец из Костаная - 7.09, Александр Кзященко из Тобыла - 7.14 и Семен Лаптев (Школа бега Neroznak_Team) из Костаная - 7.17. Среди девочек на пьедестал поднялись Амили Харис - 8.01, Алина Рябченко - 8.23 (обе - Костанай) и Алина Завьялова из Алматы - 8.36.

Старт забега на 10 км и 21,1 км. Под № 718 бежит двукратная победительница на 10-километровой дистанции Татьяна Нерознак / Фото Сергея РЫБИНА

Сразу после окончания детских соревнований на старт вышли участники забегов на 10 км и 21,1 км (полумарафон). Им предстояло пробежать по улицам города практически по одному и тому же замкнутому кругу, при этом участники полумарафона должны были сделать это дважды. Большая часть дистанции проходила по проспекту Абая.

На дистанцию 10 км зарегистрировались 579 человек в возрасте от 15 до 70 лет, которые боролись за призовые места не только в абсолютном зачете, но и в пяти возрастных группах и у мужчин, и у женщин.

Абсолютно лучший результат в забеге на 10 км среди мужчин показал Максим Бочкарев из Екатеринбурга (Россия), преодолевший дистанцию с новым рекордом трассы 32 мин. 6 сек. Второе место занял прошлогодний победитель Роман Низяев из Костаная - 33.58, а третий результат показал Даур Доспулов (Школа бега Neroznak_Team) из Костаная - 34.10.

Среди женщин, как и в прошлом году, не было равных чемпионке Азии, мастеру спорта международного класса Татьяне Нерознак из Костаная - 37 мин. 20 сек. На финише она уверенно опередила Карину Почухайлову из Магнитогорска Россия) - 37.53 и Юлию Величко из Петропавловска - 43.29.

Призовые тройки в забеге на 10 км составили:

15 лет - 34 года

Мужчины: 1. Нурлыбек Смат (Астана, «Команда по бегу Jez Klik») - 34.24, 2. Даниил Зубцов (Костанай) - 35.20, 3. Куаныш Мухтаров (Костанай, Клуб любителей бега «Allur») - 35.39.

Женщины: 1. Елизавета Муравьева (Алматы) - 45.53, 2. Екатерина Ган (Костанай, «Школа бега Neroznak_Team») - 46.07, 3. Юлия Зубцова (Костанай) - 46.14.

35-49 лет

Мужчины: 1. Сергей Самарчук (Алматы) - 34.28, 2. Дмитрий Артемов (Костанай) - 35.03, 3. Абай Жаналинов (Кокшетау, КЛБ «Аламанский бег») - 35.57.

Женщины: 1. Алия Нургалиева (Астана, КЛБ «Спортивная семья») - 45.36, 2. Наталья Черненко (Рудный) - 46.21, 3. Наталья Салатова (Костанай, «Школа бега Neroznak_ Team) - 46.53.

50-59 лет

Мужчины: 1. Вячеслав Гаранин (Костанай, «Школа бега Neroznak_Team») - 36.32, 2. Руслан Гумиров (Костанай, ФОЛ «Жуйрик») - 45.10, 3. Николай Бычков (Астана) - 46.01.

Женщины: 1. Светлана Семенова (Костанай, «Школа бега Neroznak_Team») - 1:03.51, 2. Айслу Кузенбаева (Костанай) - 1:16.06.

60 лет и старше

Мужчины: 1. Сергей Салай (Тобыл) - 44.07, 2. Болатхан Дускалиев (Астана) - 1:02.50, 3. Сергей Биркле (Костанай, КЛБ «НГ КZ») - 1:07.31.

Женщины: 1. Зауреш Шагатаева (Костанай) - 1:04.47.

Стартовавших вместе с бегунами участников соревнований по скандинавской ходьбе на 10 км было около двух десятков. Лучшие результаты среди мужчин показали костанайцы Александр Смирнов (Костанай, КЛБ «Бегуны DEP») - 1 час 10 мин. 47 сек., Ерболат Агдавлетов (КЛБ «Allur») - 1:27.14 и Андрей Бугеря - 1:32.20, а среди женщин - также представительницы областного центра Гульсара Бакитжанова - 1:24.59, Наталья Казицкая - 1:28.34 и Кристина Орленко - 1:31.40.

На дистанции полумарафона Ольга Сагимбаева и Елена Гичёва / Фото Серика АХМЕТБЕКОВА

На старт основной дистанции Костанайского международного полумарафона зарегистрировались 213 бегунов. Кроме абсолютных победителей, призеры на дистанции 21,1 км определялись в четырех возрастных группах у мужчин и трех возрастных группах у женщин. Абсолютным победителем полумарафона стал алматинец Александр Антонов, преодолевший полумарафон за 1 час 10 мин. 57 сек. Более четырех минут уступил ему гость из Уфы (Россия) Загир Аминев - 1:15.13, а третий результат показал Оразбек Абдрахманов из Сарыагаша - 1:17.20.

Среди женщин абсолютно лучший результат на полумарафоне показала бегунья из Алматы Ольга Сердюкова (КЛБ «Молодой бегун») - 1:21.21. Второе место заняла прошлогодняя победительница Гульнур Елемессова из столицы республики - 1:25.46, а третьей стала гостья из соседнего российского города Челябинска Елена Бир - 1:27.35.

А победителями и призерами на самой длинной дистанции стали:

18 лет - 34 года

Мужчины: 1. Арман Турсунов (Павлодар, КЛБ «J-Run») - 1:17.54, 2. Азамат Устемиров (Астана) - 1:22.05, 3. Андрей Алиферец (Рудный, Евразийская беговая группа ERG) - 1:22:26.

Женщины: 1. Валерия Климова (Челябинск, Россия) - 1:29.56, 2. Орынгул Есим (Астана, КЛБ «Бегуны Астаны») - 1:32.29, 3. Ксения Асинская (Астана, КЛБ «Спортивная семья») - 1:45.17.

35-49 лет

Мужчины: 1. Аскар Жанабергенов (Астана) - 1:19.17, 2. Бакытжан Жангулин (Петропавловск) - 1:20.27, 3.Танат Беккужинов (Астана, КЛБ «Спортивная семья) - 1:22,12.

Женщины: 1. Асем Абылкасова (Астана, КЛБ «Бегуны Астаны») - 1:29.40, 2. Жанна Коротовская (Астана, КЛБ «RunsCool») - 1:33.42, 3. Эльмира Алдамуратова (Житикара, Клуб бега «Костанайские минералы) - 1:34.56.

50-59 лет

Мужчины: 1. Андрей Ленский (Костанай) - 1:42.32, 2. Григорий Ерофеенков (Костанай) - 1:50.42, 3. Сергей Миролюбов (Костанай, КЛБ «НГ KZ») - 1:56,53.

60 лет и старше

Мужчины: 1. Салханбек Ассилов (Тараз, КЛБ «Я бегу») - 1:47.07, 2. Хаджрат Бигадаров (Петропавловск, КЛБ «Феникс») - 2:10.48, 3. Юрий Гаук (Костанай, ФОЛ «Жуйрик») - 2:21.10.

Женщины: 1. Елена Гичёва (Костанай, КЛБ «Allur») - 2:17.17.

Призеры полумарафона в возрастной группе 60 лет и старше / Фото Серика АХМЕТБЕКОВА

И еще один старт состоялся в этот день - смешанная и мужская эстафеты на дистанции полумарафона. Лучшими в смешанной эстафете (два мужчины и две женщины) была команда из Петропавловска, составленная из членов клуба любителей бега «Быстрые ноги» и показавшая результат 1:25.40. А вторыми на финише были представители «Школы бега Neroznak_Team» из Костаная - 1:28.09. В мужской эстафете первенствовала команда из Алматы «RunsCool» - 1:34.46.

Все участники Костанайского международного полумарафона были единодушны во мнении, что очередной праздника бега удался, а сами соревнования нашли достойное место в календаре пробегов наряду с проводимыми в последние годы подобными стартами в Рудном (Фестиваль бега «ERG Run Fest») и в Житикаре («КМ марафон»), который традиционно проводит АО «Костанайские минералы». А гости из ближнего и дальнего зарубежья отметили, что эти спортивные приключения на севере Казахстана были великолепно организованы, было все продумано до мелочей, начиная с регистрации и выдачи номеров и заканчивая оформлением находившегося в районе ТЦ «Март» стартового городка, где и проходило награждение призеров на специально оформленной сцене. Кстати, призерам в абсолютном зачете на обеих дистанциях были вручены сертификаты на солидные суммы и подарки от спонсоров. А каждый преодолевший в этот день свою дистанцию участник стал обладателем футболки и красивой памятной медали с юбилейной символикой нашего города.

Иногородние гости Костаная смогли во время бега полюбоваться быстро растущим городом и запечатлеть себя на фоне его достопримечательностей.

А серебряный призер Кубок мира этого года по скандинавской ходьбе на 12-часовой ультра-дистанции Павел Рамазанов из Алматы умудрился по ходу полумарафона пополнить свою необычную коллекцию фотографий... муралов - огромных изображений, нанесенных на стены зданий. Только вдоль трассы полумарафона их несколько - это муралы с портретами Героя Социалистического труда, легендарного механизатора Камшат Доненбаевой, поэта, философа, композитора, просветителя, мыслителя и общественного деятеля Абая Кунанбаева, одного из крупнейших представителей восточной философии, выдающегося ученого и просветителя Аль-Фараби, чемпиона Паралимпиады-2020 в Токио Давида Дегтярева. Особенность этой коллекции, заключается в том, что фотографии делает сам коллекционер. Узнав об этом необычном увлечении, костанайцы показали алматинцу еще один мурал, посвященный педагогу-просветителю Ибраю Алтынсарину. Правда, он расположен на въезде в город со стороны Большого моста. Но что такое пара дополнительных километров ради пополнения коллекции...