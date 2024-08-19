По прогнозам синоптиков, во вторник, 20 августа, дожди с грозами будут идти ночью на западе и юго-востоке области, а днём на западе, севере и востоке. Также днём вероятны шквал и град.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В среду, 21 августа, грозовые дожди будут идти по всей области, особенно сильными они будут на западе, севере и востоке. И вновь синоптическую картину дня дополнят шквал и град.

В Костанае в ближайшие двое суток по прогнозу дождь, гроза.

- Во вторник ночью по области будет 10-15, в Костанае 12-14 градусов, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА. - Днём ожидаем температуру 21-26°С, в Костанае 21-23°С. В ночь на среду термометры покажут по области 10-15°С, в Костанае - 13-15°С. Днём по области воздух прогреется до 22-27°С, в Костанае до 24-26°С.

Во вторник ожидается северо-западный ветер скоростью 9-14 м/с. В среду ветер будет западный скоростью 9-14 м/с, на западе, севере и востоке ожидаются периодические усиления до 15-20 м/с.



