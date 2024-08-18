Разгромом с дублем закончился матч "Тобол"-"Жетысу"
18 августа 2024, 20:08 | Спорт
В матче 17-го тура Казахстанской Премьер-Лиги талдыкорганский «Жетысу» дома сыграл с костанайским «Тоболом», пишет Sports.kz.
При равной игре в воротах хозяев уже в первом тайме побывали два гола, отметились Руй Кошта и Ислам Чесноков, реализовавший пенальти. Во второй 45-минутке костанайская команда довела игру до крупной победы благодаря дублю футболиста сборной Казахстана - Ислама Чеснокова. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу костанайцев.
Теперь у «Тобола» стало 22 очка, и он вышел на пятое место турнирной таблицы, «Жетысу» с 18 баллами идет на десятом.
Фото instagram.com/fctobol
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