В матче 17-го тура Казахстанской Премьер-Лиги талдыкорганский «Жетысу» дома сыграл с костанайским «Тоболом», пишет Sports.kz.

При равной игре в воротах хозяев уже в первом тайме побывали два гола, отметились Руй Кошта и Ислам Чесноков, реализовавший пенальти. Во второй 45-минутке костанайская команда довела игру до крупной победы благодаря дублю футболиста сборной Казахстана - Ислама Чеснокова. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу костанайцев.

Теперь у «Тобола» стало 22 очка, и он вышел на пятое место турнирной таблицы, «Жетысу» с 18 баллами идет на десятом.

Фото instagram.com/fctobol