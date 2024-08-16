По прогнозам синоптиков, в субботу, 17 августа, на западе, севере и востоке ожидается дождь с грозой, временами усиливающийся днём. Также в дневное время местами возможны шквал и град, а в ночные и утренние часы на севере будет туман.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



В воскресенье, 18 августа, грозовые дожди вновь прогнозируются на западе, севере и востоке.

В понедельник, 17 августа, на большей части территории области пройдут дожди с грозами, особенно сильными они будут на западе и севере, там же днём ожидаются шквал и град.

В Костанае в ближайшие три дня по прогнозу дождь, гроза.

- В субботу ночью по области будет 5-10, на юге 13 градусов, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём ожидаем 15-20°С, на юге 23°С. В воскресенье прогнозируем ночью 8-13°С, днём воздух прогреется до 18-23°С, на юге до 26°С. В понедельник ночью термометры покажут 10-15, на юге 18°С. Днём будет 18-23°С, на юге 26°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью 8-10°С, днём 18-20°С. В воскресенье: ночью 8-10°С, днём 18-20°С. В понедельник: ночью 11-13°С, днём 20-22°С.

В субботу синоптики прогнозируют юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с, с усилениями на западе и востоке до 15-20 м/с. В воскресенье ветер будет северо-западный скоростью 9-14 м/с, с периодическими усилениями на западе, севере и востоке до 15-20 м/с. В понедельник по прогнозу северо-восточный ветер с теми же скоростными показателями, что и в воскресенье.







