По прогнозам синоптиков, в четверг, 15 августа, ночью на юге и западе ожидаются грозовые дожди, днём они будут идти на большей части территории области, особенно сильные - на востоке и юге.

В пятницу и субботу, 16-17 августа, дожди с грозами будут идти на большей части территории области, сильные – на западе, севере и востоке. Кроме того, в ближайшие трое суток в дневное время местами ожидаются шквал и град.

В Костанае в ближайшие три дня по прогнозу дождь, гроза.

- В четверг ночью по области будет 10-15, на юге 18 градусов, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Светлана ЛЕМЕШКО. – Днём по области ожидаем 18-23°С, на юге 26°С. В пятницу и субботу по ночам термометры покажут 18-13°С, в дневное время воздух прогреется не выше 15-20°С, на юге до 23°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг ночью 11-13°С, днём 21-23°С. В пятницу: ночью 11-13°С, днём 18-20°С. В субботу: ночью 10-12°С, днём 18-20°С.

Ветер в четверг ожидается юго-западный скоростью 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с на западе, юге и востоке. В пятницу и субботу прогнозируется переменный западный - юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с, на севере, западе и востоке до 15-20 м/с, с порывами до 23 м/с.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ