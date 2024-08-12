По прогнозам синоптиков, во вторник и среду, 13-14 августа, на территории области будут идти грозовые дожди, особенно сильные на западе, севере и востоке. В дневное время местами ожидаются шквал, град.





В Костанае в ближайшие два дня по прогнозу - дождь, гроза, днём - град.

- Ночью во вторник по области ожидаем, 12-17, на юге области 20 градусов, - сообщила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - Днем будет 20-25, на юге 28°С. В среду ночная температура останется такой же, как и во вторник, а дневная будет немного ниже: термометры покажут 17-22, на юге 25°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью 15-17°С, днём 20-22°С. В среду: ночью 13-15°С, днём 18-20°С.

В ближайшие двое суток ожидается юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с, с периодическими усилениями на севере, востоке и юге до 15-20 м/с. В среду отдельные порывы ветра будут достигать скорости 25 м/с.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

