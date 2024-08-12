В Актобе прошёл чемпионат Казахстана по спортивной борьбе среди молодёжи в возрастных категориях 16-17 и 18-20 лет. Соревнования стали отборочным этапом на чемпионат мира, который пройдёт в Астане в октябре 2024 года.

Костанайскую область на чемпионате представили 23 грэпплера.

Две золотые медали сразу в двух разделах - ги (борьба в кимоно) и но ги (без кимоно) завоевал Ахмет ИБРАШЕВ в весе 58 кг среди спортсменов 16-17 лет.

Ахмет Ибрашев и старший тренер Костанайской области по грэпплингу UWW Мурат Бермухамбетов

- Первую схватку в но ги выиграл соперника из Шымкента болевым приемом на колено, - поделился с "НГ" Ахмет. - Во второй победил соперника из Астаны по баллам. Третью выиграл у борца из Мангыстау треугольником (удушающий приём). В четвертой победил грэпплера из Западно-Казахстанской области болевым приемом на руку. И в финальной пятой встрече одержал победу над соперником из Карагандинской области по баллам.

Чингис Нурахметов занял первое место в весе до 84 кг в но ги (16-17 лет)

Также среди спортсменов 16-17 лет, в но ги, в весовой категории до 84 кг первое место занял Чингис Нурахметов, а Зулпыхар Амирбеков (до 46 кг) и Александр Житенев (до 54 кг) удостоились бронзы. Однако Амирбеков и в ги взял бронзовую медаль.

Максат Толенды занял первое место в весе до 84 кг в но ги (18-20 лет)

Еркежан Ерланова заняла первое место в весе до 71 кг в двух разделах (18-20 лет)

Золото и серебро у Максата Толенды в весе до 84 кг (18-20 лет). Дабл голд (два золота) взяла Еркежан Ерланова в весе до 71 кг (18-20 лет). Манарбек Ибрахим уступил в финале, заняв второе место в весе до 100 кг, среди молодёжи 18-20 лет. Чингис Сейлханов удостоился бронзовой медали в весе до 77 кг, в разделе ги (18-20 лет). А чемпионом в этой же категории стал Ринат БОЧКАРЁВ.

Ренат Бочкарёв стал чемпионом РК в разделе ги в весе до 77 кг

- Первую схватку выиграл у соперника из Жетысу - 2:0. Вторую выиграл и реваншировался у алматинца (4:3), который в первый день победил меня с таким же счетом. И третьего, карагандинского борца победил в тяжелой схватке со счётом 2:4, получив два балла на последних десяти секундах с помощью перевода соперника в партер, - подытожил Ренат.



Фото Ассоциации боевых искусств Костанайской области