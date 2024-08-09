"Причина тому - циклон и атмосферные фронтальные разделы", - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Антонина ШИБАРШИНА.

10 августа на юге и востоке области ожидаются дождь и гроза, ночью и утром на западе и севере - туман. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Порывы на востоке и юге достигнут 15-20 м/с. Температура ночью - + 5... +10°С, на юге области - 15 градусов тепла. Днём термометры покажут +15... +20°С.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА

В Костанае в субботу облачно, ветер северо-западный 7-12 м/с. Ночью +8... +10°С, днём - 18-20.

11 августа на западе, юге и севере области пройдут дожди, сопровождаемые грозой, градом и сильным ветром. Ночью и утром туман на западе и севере. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. порывы на западе, севере и юге до 15-20 м/с. Температура ночью - +5... +10°С, днём - +15... +20°С. В областном центре прогноз погоды на воскресенье такой же, как и на субботу.

12 августа на западе и севере области ожидается гроза. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. На западе, севере и юге порывы до 15-20 м/с. Ночью воздух охладится до +8... +13°С и нагреется днём до 18-23 градусов тепла.

В Костанае на этот день переменная облачность, дождь и гроза. Температура ночью +11... +13°С, днём - +20... +22°С.