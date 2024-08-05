По прогнозам синоптиков, во вторник, 6 августа, днём на севере и востоке области ожидается дождь, гроза. В среду, 7 августа, грозовые дожди ночью пройдут на севере, западе и востоке. Днём они распространятся на большую часть территории области, особенно сильными будут на севере и востоке, в дополнение к ним ожидаются шквал и град.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае в ближайшие два дня по прогнозу - переменная облачность, дождь, гроза.

- Во вторник ночью по области будет 15-20 градусов, - сообщила начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём столбики термометров поднимутся до 26-31 °С, на юге до 35 °С. В среду, в ночное время термометры покажут 13-18 °С, на юге 21 °С. Днём воздух прогреется до 25-30 °С, на юге до 33 °С. В Костанае во вторник ночью будет 17-19 °С, днём 27-29 °С. В среду ночью в областном центре ожидаем 15-17 °С, днём 28-30 °С.

Во вторник ожидается юго-восточный ветер скоростью 9-14 м/с, с порывами до 15-20 м/с на севере и востоке. В среду ветер будет уже северо-западный, скоростью 9-14 м/с, на западе, севере и востоке прогнозируются усиления 15-20 м/с.