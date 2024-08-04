О собаке, спасенной во время апрельского паводка в Костанае, «НГ» рассказала заместитель председателя ОО «Надежда Плюс kst» Ольга СОЛОВЬЁВА:

- Она стерилизована, вакцинирована и чипирована. Я уже не помню, объявлялись ли её хозяева или нет, но так или иначе - она находится у нас, - рассказала она. - Если вы ищете свою собаку после потопа, то можете поискать её у нас или взять домой любую другую собаку, спасённую в это время. Они все домашние и на улице не выживут.

Ольга добавила, что клички у собаки нет. У неё добрый характер, она социальная и хорошо ладит с другими животными и детьми. Собаку лучше не держать на цепи, а в вольере или же во дворе, на закрытой территории.

Чтобы забрать эту собаку или других постояльцев реабилитационного центра в свой дом, напишите на номер горячей линии WhatsApp ОО «Надежда Плюс kst» +7-705-462-98-19 или в директ Instagram @hope_kst.

Фото Ольги СОЛОВЬЁВОЙ

