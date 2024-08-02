По прогнозам синоптиков, в субботу, 3 августа, на севере, западе и востоке области ожидаются дожди с грозами, шквал, град. В воскресенье, 4 августа, грозовые дожди будут идти на севере и западе. В понедельник, 5 августа, дождь и гроза прогнозируются на севере.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае в ближайшие три дня по прогнозу дождь, гроза.

- В ближайшие трое суток, с субботы по понедельник, по ночам будет 10-15, на юге 18 градусов, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём в субботу ожидаем 23-28°С, на юге 31°С. В воскресенье термометры покажут 20-25°С, на юге 28°С. В понедельник днём воздух прогреется до 23-28°С, на юге до 31°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью 13-15°С, днём 25-27°С. В воскресенье: ночью 13-15°С, днём 23-25°С. В понедельник: ночью 13-15°С, днём 25-27°С.

В ближайшие трое суток синоптики прогнозируют юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с на севере, западе и востоке области.



