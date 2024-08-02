В Костанае прошел ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, в котором «Тобол» принимал швейцарский клуб «Санкт-Галлен» из одноименного города.

Ахмед Эль-Месауди в окружении игроков «Санкт-Галлена» / Фото instagram.com/fctobol

Первый матч в Швейцарии завершился победой хозяев со счетом 4:1. После него, в отличие от «Тобола», который перенес дату матча чемпионата Казахстана с «Тураном», «Санкт-Галлен» сыграл в чемпионате своей страны против выступавшего в прошлом сезоне в Лиге чемпионов действующего победителя национального первенства клуба «Янг Бойз» из Берна, разгромив его со счетом 4:0.

В ответном матче в Костанае немецкий наставник швейцарского клуба Энрико Маасен дал отдохнуть лидерам команды австрийскому защитнику Альберту Вальчи, полузащитнику Бастьену Томе и лучшему бомбардиру клуба прошлого сезона нападающему из Конго Шадраку Аколо, отличившимся забитыми голами в первом матче.

Наставник «Тобола» Нурбол Жумаскалиев, по сравнению с первым матчем, сделал в стартовом составе лишь одну замену, выпустив на поле стадиона «Центральный» в средней линии Ахмеда Эль-Мессауди вместо Еркина Тапалова. На остальных позициях играли вратарь Стас Покатилов, защитники Роман Асранкулов, выведший команду с капитанской повязкой, Пап-Альюн Ндиайе, Иван Миладинович и Альберт Габараев, полузащитники Ислам Чесноков, Эдедем Эссьен, Цотне Мосиашвили и Игор Иванович, а также нападающий Руй Кошта.

Команды очень активно начали встречу, а первый удар по воротам нанесли хозяева. На 6-й минуте после передачи Эссьена из центрального круга Асранкулов прошел по левому краю до угла штрафной площади и пробил низом в дальний угол ворот, но голкипер швейцарского клуба и сборной Ганы Лоуренс Ати-Зиги в падении поймал мяч. Через три минуты после атаки «Тобола» по правому краю Эль-Мессауди сделал передачу перед штрафной площадью Коште, который с разворота пробил в ближний угол, но мяч пролетел рядом со стойкой ворот.

С мячом Цотне Мосиашвили на фоне трибуны со 130 болельщиками «Санкт-Галлена» / Фото instagram.com/fctobol

Гости не отсиживались в обороне. На 11-й минуте после контратаки по левому флангу заработали угловой удар, а после подачи испанского полузащитника гостей Виктора Руиса во вратарскую площадку Покатилов кулаками выбил мяч за боковую линию. Через две минуты игроки «Санкт-Галлена» в середине половины поля хозяев перехватили мяч и в два паса доставили его в штрафную площадь, где один на один с вратарем выбежал по центру Михайло Стеванович, попытавшийся в касание перебросить мяч через Покатилова. Однако голкипер «Тобола» своевременно покинул пределы вратарской площадки и помешал сделать это точно швейцарскому полузащитнику.

На 19-й минуте гости провели атаку по правому краю. Асракулов в падении заблокировал удар Конрада Фабера с боковой линии штрафной площади. Однако мяч остался у немецкого полузащитника «Санкт-Галлена», сделавшего передачу назад к углу штрафной площади своему соотечественнику Лукасу Гертлеру, который пробил с ходу в ближний угол ворот, но мяч пролетел над правой крестовиной. А через пару минут Ндиайе заблокировал удар по центру от границы штрафной площади швейцарского нападающего Феликса Мамбимби.

Игроки «Тобола» с разных флангов старались подобраться к штрафной площади соперника, Чесноков с Асранкуловым активно действовали на левом фланге, а Иванович и Эль-Мессауди - на правом, но при выполнении передач их подводила неточность. А гости, которых устраивало добытое в первом матче преимущество в три мяча, все чаще отходили с мячом на свою половину поля.

На 35-й минуте Габараев со своей половины поля сделал длинный заброс к чужой штрафной площади на Чеснокова, которого сбил с ног Фабер. При этом полузащитник «Тобола», падая, задел рукой мяч. Именно этот момент увидел арбитр встречи Йони Хюютия из Финляндии, не обратив внимание на нарушение со стороны игрока гостей, после которого Чеснокову понадобилась помощь медицинской бригады.

Перед самым перерывом Асранкулов перехватил мяч в центральном круге и отправил его на правый край. После передачи Ивановича вперед Мосиашвили догнал уходящий мяч почти на лицевой линии, забрав его в подкате у испанского полузащитника гостей Хорди Кинтильи, и от боковой линии штрафной площади сделал передачу назад в центр Асранкулову, которого атаковали сразу три игрока «Санкт-Галлена». Капитан «Тобола» сделал передачу чуть правее Ивановичу, но удар того метров с 14-ти был заблокирован английским защитником Чимой Окороджи, а последовавший прострел справа во вратарскую площадку прервал защитник сборной Ганы Штефан Амброзиус, выбив мяч на угловой. Иванович разыграл этот стандарт с Эль-Мессауди, который, сыграв в «стеночку» с Чесноковым, от лицевой линии сделал подачу верхом на левый край вратарской площадки, откуда Асранкулов пробил головой, но Амброзиус также головой выбил мяч.

Уже в компенсированное к первому тайму время хорватский защитник гостей Йозо Станич выбил мяч на угловой после подачи слева из пределов штрафной площади Чеснокова. Иванович разыграл очередной стандарт с Эль-Мессауди, тот сделал передачу к дуге штрафной площади Чеснокову, который с ходу пробил низом, но мяч попал в ногу одному из игроков гостей, всей командой находившейся в это время у своих ворот.

Борьбу за мяч на «втором этаже» ведут Альберт Габараев и Штефан Амбросиус / Фото instagram.com/fctobol

Сразу же после перерыва Кошта, получив передачу слева от Мосиашвили из пределов штрафной площади, пробил в ближний угол ворот, но мяч не попал в створ. На 52-й минуте Стеванович мощно пробил верхом метров с двадцати двух по центру, Покатилов в броске дотянулся кончиками пальцев до мяча, который попал в перекладину и отлетел в поле. Через три минуты гости заработали на правом краю штрафной удар. После навесной подачи Кинтильи к воротам мяч после нескольких ударов отскочил к Стевановичу, который пробил из пределов штрафной площади по воротам, но Покатилов парировал этот удар.

На исходе часа игры состоялся дебют Александра Зуева, заменившего Ивановича и занявшего на поле место Чеснокова, перешедшего на правый край. На 63-й минуте Зуев получил передачу из центра от Габараева и сделал пас по левому краю Асранкулову, который выполнил навес в центр штрафной площади, откуда Кошта пробил выше ворот.

Через три минуты Покатилов выбил мяч из-за пределов штрафной площади на Кошту, который попытался ударом метров с 30-ти перекинуть вышедшего из ворот голкипера гостей, но Ати-Зиги успел сделать пару шагов назад и поймал мяч.

На 67-й минуте Эль-Мессауди на левом краю штрафной площади переиграл трех игроков соперника и сделал передачу к вратарской площадке Зуеву, который обманным движением ушел еще от двух защитников гостей и пробил слева по воротам, но голкипер швейцарцев спас команду, в броске отбив мяч. А через минуту «Тобол» остался в меньшинстве, после того как Эссьен на своей половине поля сбил убегавшего в отрыв по центру вышедшего на замену гвинейского нападающего Мустафу Сиссе, получил вторую желтую карточку и был удален. На 70-й минуте вместо Эль-Мессауди в игру вошел Еркин Тапалов.

Получив численный перевес, гости стали больше атаковать, и на 73-й минуте Стеванович после передачи справа пробил из центра штрафной площади в левый нижний угол ворот. Покатилов среагировал на удар, но находившийся перед вратарской площадкой Сиссе остановил мяч и вторым касанием с разворота отправил его в сетку ворот в другой угол - 0:1.

На 79-й минуте наставник «Тобола» провел тройную замену, выпустив на поле вместо Чеснокова, Мосиашвили и Кошты соответственно Бейбита Галыма, Радослава Цонева и Жаслана Жумашева. Через семь минут проход по правому краю Сиссе завершился ударом низом в ближний угол ворот из пределов штрафной площади из-под ноги Ндиайе, но Покатилов поймал мяч.

На последней минуте основного времени Галым сбил в подкате в центре у левой боковой линии Мамбимби, за что был удален с поля. В оставшееся время гости не расставались с мячом, в ожидании финального свистка владея им в центре поля.

На этом свои выступления в еврокубках «Тобол» завершил.