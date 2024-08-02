Совсем скоро 1 сентября. Тысячи первоклассников отправятся в школу. Как правильно подготовить ребенка? Ответ на этот вопрос Tengri Edu узнал у казахстанского эксперта Назиры Оспанбек.

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Важно, чтобы еще до школы ребенок начал активно социализироваться. Нужно помочь малышу настроиться на новое окружение.

"Социальная подготовка очень важна. Помогите ребенку адаптироваться к новому окружению, посещая детский сад или определенные мероприятия, чтобы у него (нее) была возможность общаться, знакомиться с детьми. Развивайте навыки общения, сотрудничества и разрешения конфликтов", - отметила старший научный сотрудник научно-методического отдела, Национального научно-практического института благополучия детей "Өркен".

Также не стоит ребенка запугивать школой, словно это наказание. Рекомендуется ему (ей) рассказать о своих детских положительных воспоминаниях, объясняйте ему (ей), что это за место и как много нового и интересного он (она) может узнать в течение учебного года, посоветовала Оспанбек.

"Не стоит забывать и об эмоциональной подготовке малыша. Обсудите с ребенком, что такое школа, почему она важна и чего ожидать. Обеспечьте поддерживающую и положительную атмосферу. Развивайте уверенность ребенка в собственных силах", - продолжила Назира Оспанбек.

Если есть возможность, стоит посетить школу заранее. Проведите малышу мини-экскурсию, познакомьте его (ее) с учителем. Объясните, где находятся вход, туалеты, столовая. Осмотрите вместе с малышом здание, чтобы он (она) понимал, как оно обустроено изнутри.

"Если возможно, посетите школу заранее, чтобы ребенок мог ознакомиться с окружающей обстановкой, учителем и классом", - считает Оспанбек.

Эксперт также рекомендует дома попробовать несколько раз поиграть в школу, чтобы малыш начал примерно понимать, как проходит учебный процесс.

"Важна и академическая подготовка. Занимайтесь с ребенком в игровой форме. Развивайте навыки чтения, счета и письма. Используйте книги, обучающие игры и интерактивные материалы", - сказала она.

Также стоит постепенно вводить режим дня, ориентируясь на школьный, чтобы ребенок не испытал большой стресс, когда нужно начинать вставать очень рано утром. За пару недель до начало учебного года можно начать перестраивать его (ее) распорядок дня.

"Нужно наладить рутину. Лучше сделать это заранее. Введите регулярный режим дня, который будет похож на школьный распорядок. Это включает в себя регулярные часы сна, питания и времени на занятия", - отметила эксперт.

Стоит также помочь ребенку быть самостоятельным. Научите малыша справляться с такими задачами, как, к примеру, одеться, завязать шнурки, умыться, почистить зубы. Давайте малышу простые и несложные задачи, чтобы он постепенно привык к ответственности.

"Также рекомендую помочь ребенку заранее справляться с физическими аспектами школьной жизни, такими как сидение за партой, выполнение простых задач и соблюдение гигиенических процедур", - сказала Назира Оспанбек.

Эксперт также советует заранее подготовить необходимые школьные принадлежности и одежду. Выделите несколько часов и прогуляйтесь вместе с ребенком по магазинам, покажите и объясните, какие школьные принадлежности ему (ей) понадобятся и для чего.

"Эти шаги помогут вашему первокласснику чувствовать себя уверенно и комфортно, начиная школьный путь", - резюмировала Оспанбек.

Также рекомендуется не давить на малыша, требуя, чтобы он (она) быстро адаптировался в учебный процесс, и не требовать от него отличных результатов с первых дней. Кроме того, эксперт советует родителям обучающихся в госшколах посещать занятия в центрах педагогической поддержки родителей.