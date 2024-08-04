Это даже не рецепт. Идея подачи. Опробованная и признанная в нашем кулинарном клубе очень удачной. Вариант классики жанра, когда теплый сырник подается с холодной сметаной. Но у Iraida поздно вечером, когда она завершила запекание сырников, даже ложки сметаны не нашлось.

Сырники по-летнему, в жару с мороженым так есть особенно вкусно

Конспективно повторю рецепт идеальных сырников от той же Iraida - пышных, без избытка муки и ровных один к одному. Список ингредиентов смотрите ниже. А здесь напомню о приемах формовки и готовки.

- Из творожного теста катаешь небольшой шарик, обваливаешь в муке, на столе накрываешь стаканом и начинаешь круговыми движениями стакана превращать шарик в шайбочку, - учила Iraida. - Точнее, шарик превращается в конус, его верхушку надо широким лезвием ножа придавить и сделать сырник нужной толщины. Два совета. Стакан, когда крутишь, надо плотно прижимать к столу, не приподнимать, а то улетит ваша шайбочка, как в хоккее. Второе: не стоит сразу формировать все сырники. Они, пока ждут очереди, влажнеют и начинают разваливаться. Лучше так: сделали 5-6 штук, отправили на сковородку, когда перевернули, начали формировать следующую партию.

Обжаренные до золотистого цвета сырники надо сложить на бумажные полотенца, чтобы лишний жир впитался, а потом на 15 минут отправить в духовку при 180 градусах.

Когда партия золотисто-румяных сырников слегка остыла, Iraida осенило и она достала из морозилки мороженое... Мы ее сырники оценили, попробовав их с пломбиром и легким, не переслащенным вареньем из ирги и красного крыжовника поверх. Все вместе - песня. Легкая кислинка творога прекрасно сочетается со сливочным вкусом тающего мороженого и фруктовым сиропом. Можно повторять и повторять.

Ингредиенты

600 г творога, 1 яйцо и 1 желток (С1), 2 ст. л. муки, 2 ст. л. манки, 2 ст. л. сахара, щепотка соли, ванилин.

Фото Ксении РЕБИК