По прогнозам синоптиков, в субботу, 27 июля, ночью на западе, севере и востоке будет дождь с грозой, днём временами сильный. Кроме того, ожидаются шквал и град. В воскресенье и понедельник, 28-29 июля, грозовые дожди, временами сильные, прогнозируются на севере и востоке, периодически они будут сопровождаться шквалом и градом.





В Костанае в ближайшие три дня по прогнозу — дождь, гроза.

- В субботу, ночью по области будет 9-14, на юге 17 градусов, - сообщила начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём ожидаем 15-20 °С, на юге 23-28 °С. В воскресенье прогнозируем ночью 8-13 °С, днём воздух прогреется до 18-23 °С, на юге до 26 °С. В понедельник ночью термометры покажут 8-13 °С, днём 15-20 °С, на юге 23 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью 12-14 °С, днём 18-20 °С. В воскресенье: ночью 11-13 °С, днём 18-20 °С. В понедельник: ночью 9-12 °С, днём 18-20 °С.

В ближайшие трое суток синоптики прогнозируют юго-западный ветер, скоростью 9-12 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с. В субботу на востоке и в центральной части области отдельные порывы будут достигать скорости 23-28 м/с.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

