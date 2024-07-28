В этом обширном семействе жесткокрылых насчитывают порядка 2 300 видов. Распространены они очень широко, некоторые встречаются и у нас, попадаясь на глаза довольно часто. За что их так обозвали и чем они опасны?

Самцы нарывника Шребера - обладатели роскошных усов

В этом году - всплеск численности этих жесткокрылых, не надо даже за город ехать, чтобы увидеть их во множестве. На каждом городском пустыре, где растут дикие травы, сидят франты в ярких френчиках, оранжевых, в черный горошек. Эти красавчики - нарывники четырехточечные, не мелкие, очень заметные жуки. Сидят себе на тысячелистнике, васильке и прочих цветочках и мирно их жуют. Сидят, никого не трогают, но и их лучше не трогать.

Нарывники не зря носят свое название. В их гемолимфе (это жидкость, заменяющая им и кровь, и лимфу) содержится кантаридин. Это вещество - настоящее химическое оружие, которое служит нарывникам для защиты. Стоит серьезно потревожить жука, как он в местах сочленения бедра с голенью выделяет капли жгучей светло-желтой гемолимфы на обидчика, чем зачастую спасает себе жизнь.

Нарывник четырехточечный - самый многочисленный у нас представитель семейства

Поэтому нарывники никогда не прячутся, ведь охотников отобедать ими крайне мало. Попадая на слизистые оболочки почти всех животных, а иногда и на чувствительную кожу, едкий кантаридин вызывает воспаления и нарывы. Поэтому птицы нарывниками, как правило, не интересуются. Впрочем, чайки, дрофы и куры к кантаридину устойчивы и могут их есть. Хотя тут есть один нюанс: сама курица от съеденных нарывников не страдает, но если ее мясо съест кошка, то отравится. Ежи и вовсе не делают различий, каких жуков поедать, поэтому нарывники идут в общее ежиное меню вместе с прочими насекомыми. Жабы и лягушки, хоть и обладают нежными покровами, лопают ярких жуков без всякой жалости, поскольку тоже устойчивы к кантаридину.

А что же человек? Взрослому человеку с нормальной кожей, не аллергику капля жучиного сока не нанесет особого вреда. А вот если кожа очень тонкая, чувствительная, тогда может и нарыв возникнуть, но это не смертельно. Аллергики - категория особая, если вдруг обнаружится (а никто не может знать этого заранее), что кантаридин вызывает настоящую аллергическую реакцию, тогда возможно всякое. Детям с их нежной кожей надо сразу объяснять, что не следует брать этих жуков в руки, да и вообще, любых ярких жуков, носящих предупреждающую окраску. Взрослому здоровому человеку кантаридин грозит химическим ожогом, если попадет на слизистые оболочки. Не стоит после контакта с недовольными вашим любопытством нарывниками тереть глаза пальцем, на котором была капля гемолимфы, иначе придется бежать в больницу со скоростью спринтера. Облизывать пальцы со следами гемолимфы тоже не рекомендуется. Ну и, разумеется, очень большими неприятностями грозит попадание нарывников в желудочно-кишечный тракт. Но это совсем уж фантастический вариант, кому придет в голову проглотить жука?

Нарывник изменчивый

Впрочем, ближайшего родственника нарывника четырехточечного - знаменитую шпанскую мушку как раз употребляли внутрь. Шпанская мушка, на самом деле, никакая не мушка, а красивейший жук золотисто-зеленого окраса, у нас тоже встречается. Прославилась шпанка ясеневая (это научное название жука) тем, что при употреблении крохотного количества порошка из высушенных жуков начинается прилив крови к совершенно определенным местам тела, что повышает потенцию. Так шпанская мушка давно прописалась в аптечках знахарей в качестве афродизиака. Но рассчитать дозу очень сложно. В гемолимфе шпанки содержится примерно 5% кантаридина, для человека смертельна доза 0,03 г чистого кантаридина при приеме внутрь. А как вычислить содержание кантаридина в порошке из целых высушенных жуков? Поэтому нередки еще и в наше время отравления, в том числе и смертельные, среди любителей повысить свою сексуальную боеготовность, ведь Казановы никогда не переведутся.

Кстати, раньше делали нарывные пластыри на основе кантаридина. А еще есть современный препарат «Икант», который применяют для лечения контагиозного моллюска, так химическое оружие жуков нашло мирное применение.

Самочка нарывника Шребера в каплях росы - живая драгоценность

За пределами города не трудно встретить одного из самых красивых представителей этого семейства - нарывника Шребера. Эти жуки будто посыпаны изумрудной крошкой, натурально живые драгоценности, любоваться игрой солнца на их великолепных надкрыльях можно бесконечно. Но, как все нарывники, они тоже снабжены химическим оружием, которое рефлекторно применят в случае угрозы.

Целое собрание "драгоценностей" - компания нарывников Шребера

С апреля и до самого конца осени нарывники активны и можно встретить их на любом пустыре, например, при прогулке с собакой. Вот собакам совсем не стоит совать нос в дела нарывника, чтобы не бежать потом к ветеринару. Не трогайте ярких жуков и они не тронут вас.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ