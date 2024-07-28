Любимая моя сезонная тема - варенья, они же соусы, они же закуски. Луковые мармелады, перечные конфитюры, пряные, а не приторно сладкие цукаты... Эх, какой разгул фантазии провоцирует фруктово-овощное изобилие. На этот раз в поле зрения попал относительный новичок - инжир.

Вот сколько варенья получается из килограмма инжира

У нас он бывает. Привозят не только в вяленом виде, но и в свежем. Страстных поклонников у него не очень много. Пресноват. Но с сыром, особенно камамбером, дор блю очень приятно идет. А еще из него, оказывается, можно сварить пикантное варенье. Или соус. Остренький. Тоже к сырной тарелке подать. Или к нарезке из копченостей.

Рецепт прислала нам Mariya. Он уже опробован - сначала варенья было сварено чуть-чуть. Снята проба. А потом уже в дело пошел килограмм инжира.

Его надо очистить от кожуры. Нарезать пластинками. Засыпать сахаром. Рекомендуется коричневым. На сахар вылить яблочного уксуса. Перемешать и немного подождать. Инжир должен пустить сок. Немного, но достаточно для того, чтобы начать его варить. Если он все-таки не очень свежий, то можно добавить пару столовых ложек воды.

- Много не лейте, так как вы будете еще добавлять вино, - предупреждает Mariya, - кипит на малом огне 5 минут - и можно добавлять остальное. Сухое вино, сок лимона, немного соли, зерна горчицы.

Варить на медленном огне от 15 до 25 минут, до загустения. В середине варки добавить тимьян (можно свежий, но у Mariya был сухой) и молотый перец. Можно брать черный, можно душистый или смесь перцев. Разливают варенье горячим в баночки и укупоривают.

Ингредиенты

На 1 кг очищенного инжира: 400 г сахара, 40 мл яблочного уксуса, 100 г зерен горчицы, 100 мл вина и сок 1 лимона, тимьян, перец, соль - по чайной ложке.

Фото Mariya