По прогнозам синоптиков, в четверг, 25 июля, ночью на севере и западе области будет идти дождь с грозой, который усилится в дневное время. В пятницу, 26 июля, грозовые дожди ожидаются на большей части территории области, особенно сильными они будут на севере и западе. В субботу, 27 июля, вновь на севере и западе области будут дожди и грозы. Кроме того, все три дня вместе с дождями в дневное время прогнозируются шквал и град.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае синоптическая обстановка ближайших дней будет такой же, как и во всей северной части области. В областном центре по прогнозу — преимущественно облачно, дождь, временами сильный, гроза. В четверг возможен град.

- Ночью в четверг, по области будет 12-17, на юге 20 градусов,- сообщила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Светлана ЛЕМЕШКО. - Днём ожидаем 18-23 °С, в центральной части 26 °С, на юге 32 °С. В пятницу ночью термометры покажут 15-20 °С, днём 18-23 °С, на юге 26 °С. В ночь на субботу будет прохладнее — 10-15 °С, в дневное время прогнозируем 15-20 °С, на юге 24 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью 13-15 °С, днём 18-20 °С. В пятницу: ночью 16-18 °С, днём 20-22 °С. В субботу: ночью 12-14 °С, днём 16-18 °С.

В четверг ветер будет северо-восточный с переходом на юго-восточный, скоростью 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с на севере и западе области, с отдельными порывами до 25 м/с. В пятницу ветер в течение дня сменит напрвление с юго-западного на севро-западное и сохранит его в субботу. Скорость ветра в эти два дня составит 9-14 м/с, с усилениями на западе, север и востоке до 15-20 м/с, отдельные порывы будут достигать 23-28 м/с.