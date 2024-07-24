Матчами третьего тура завершился групповой этап Кубка лиги. И именно в третьем туре определились полуфинальные пары нового футбольного турнира в стране.

Капитан «Тобола» Бекзат Минайдаров (№53) забивает ответный гол в ворота «Кайсара» с пенальти / Скриншот трансляции

«Тобол», одержав победу во втором туре над «Актобе» (2:0), встречался с аутсайдером группы «В» «Кайсаром». Костанайский клуб, готовящийся к матчу второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА с клубом из Швейцарии «Санкт-Галлен», прибыл на матч в Кызылорду дублирующим составом. А руководил игрой Виталий Старновский, выпустивший на поле стадиона имени Гани Муратбаева следующий состав: вратарь Давид Мухин, защитники Максим Кононенко, Евгений Кочетков, Валерий Усиневич и Асан Битекенов, полузащитники Владислав Щурко, Адильжан Садуакас, Али Абдибек, Тимур Игубаев и Нурислам Нургельдинов и нападающий Диас Нурканов.

Игравшие основным составом хозяева со стартового свистка захватили инициативу и уже на третьей минуте открыли счет усилиями нападающего Тохтара Жангылышбая, сместившегося с правого края в центр и метров с 25-ти пробившего в правый верхний угол ворот. Мухин дотянулся до мяча, но тот, коснувшись перчатки, влетел в сетку ворот - 1:0. Через четыре минуты полузащитник хозяев Думан Нарзилдаев сделал длинный заброс в штрафную площадь на ход нападающему Дидару Жалмукану, который из района 11-метровой отметки не попал по мячу.

На 16-й минуте кызылординцы заработали угловой удар на левом фланге. Нарзилдаев разыграл его с грузинским защитником команды Георги Кабуладзе, а тот из-за пределов штрафной площади сделал навесную подачу в центр к вратарской площадке, откуда тот же Жангылышбай в прыжке головой перевел его в правый угол ворот - 2:0.

Едва время матча перевалило за экватор первого тайма, как счет стал уже разгромным. Хозяева, применяя высокий прессинг, заставили ошибиться игроков «Тобола» на своей половине поля, после чего капитан «Кайсара» Руслан Сахалбаев из центра сделал передачу открывшемуся на правом крае штрафной площади Нарзилдаеву, который пробил низом мимо голкипера в дальний угол ворот - 3:0.

Через полчаса игры кызылординский клуб упустил еще одну реальную возможность увеличить счет, когда прострел справа нападающего Ерсултана Торекула не успел замкнуть у дальней штанги в падении Сахалбаев. Но через три минуты он сумел исправить свою ошибку и сделал счет 4:0, вторым касанием послав с левого края вратарской площадки в ближний угол ворот мяч, отскочивший к нему от ноги Усиневича, пытавшегося заблокировать удар Кабуладзе.

У молодых игроков «Тобола» не получалась игра впереди - пасы большей частью были неточными и практически все единоборства за мяч проигрывались ими в соперничестве с более опытными игроками «Кайсара». А единственный удар в конце первого тайма в сторону ворот получился у гостей неточным. Хозяева же, заработав на второй компенсированной к первому тайму минуте угловой удар на левом фланге, разыграли его, и Сахалбаев сделал подачу верхом к воротам. Нурканов выбил мяч головой за пределы штрафной площади, но его подобрал Жалмукан и, продвинувшись вперед, сделал навес во вратарскую площадку. Там открылись сразу два игрока «Кайсара», и Торекул головой беспрепятственно перевел мяч в правый угол ворот - 5:0.

После перерыва на поле в составе «Тобола» вышли сразу два свежих игрока - Аманжол Бакитжанов и Бекзат Минайдаров, сменивших соответственно Кочеткова и Битекенова. «Кайсар» продолжал атаковать, и в начале тайма дважды в игру вступал Мухин, спасая свою команду поле ударов из пределов штрафной площади. На 57-й минуте тренерский штаб «Тобола» провел еще двойную замену, и вместо Абдибека и Нурканова на поле вышли Азамат Зинадин и Нурбол Жумаделов. А через четыре минуты гости заработали угловой удар метрах в 25-ти от ворот, и Кононенко опасно пробил рядом с левой «девяткой».

Мяч в руках молодого голкипера «Тобола» Давида Мухина / Скриншот трансляции

На 65-й минуте кызылординцам удалось вывести один на один с вратарем Жангылышбая, но Мухин перевел мяч на угловой. А через минуту на помощь голкиперу «Тобола» пришла правая стойка ворот, в которую попал мяч после удара головой из пределов штрафной площади Жалмукана.

А еще через две минуты контратака «Тобола» завершилась назначением 11-метрового штрафного удара в ворота хозяев. После передачи справа Жумаделов от боковой линии вратарской площадки отправил мяч между вратарем и защитником хозяев Абылайханом Толегеновым на противоположный край штрафной площади, откуда Бакитжанов пробил по воротам, но его удар заблокировал на углу вратарской площадки защитник Адилет Кенесбек, сыгравший при этом рукой. Пенальти четко реализовал капитан «Тобола» Минайдаров, переиграв вышедшего на замену во втором тайме голкипера хозяев Нурымжана Салайдина - 5:1. Счет до конца матча больше не изменился.

Во втором матче «Актобе» переиграл лидера группы «В» «Женис» (2:1) и сравнялся с ним по набранным очкам. Однако в полуфинал турнира благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей прошел столичный клуб. За путевку в финал Кубка лиги «Женис» поспорит с «Кайратом», ставшим после разгрома на своем поле «Тараза» (3:0) победителем группы «А».

Вторую полуфинальную пару составили победитель группы «С» «Елимай», также разгромивший в заключительном туре на своем поле «Атырау» (3:0), и «Астана», переигравшая в Караганде «Шахтер» (4:2) и вышедшая в плей-офф из группы «D» благодаря лучшей, чем у «Каспия», разнице забитых и пропущенных мячей.

Первые матчи 1/2 финала Кубка лиги пройдут 10-11 августа, а ответные - 30 октября.

Как известно, этот турнир является коммерческим с общим призовым фондом в 450 млн тенге. И даже вылетевший из турнира «Тобол» заработал на нем 13 млн тенге - 8 млн тенге за участие и 5 млн тенге за единственную победу на групповом этапе.