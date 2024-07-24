В областном центре завершился 25-й международный турнир по боксу среди молодежи, посвященный памяти вице-президентов Федерации бокса Костанайской области Урала и Коргана Айтеновых.

Финальный поединок в весовой категории до 67 кг между Абдулло Тохировым (Узбекистан) и Ерсултаном Серикханом (Алматинская область)

На ринге, установленном во Дворце спорта, прошли бои в 13 весовых категориях с участием свыше 120 молодых боксеров 2006-2007 г.р. из Ирака, Иордании, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана. Казахстан был представлен боксерами из 13 регионов республики - Алматы, Акмолинской, Актобинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областей.

Представители команд на открытии турнира

Мемориальный турнир, входящий в ежегодный календарь соревнований Казахстанской федерации бокса и имеющий категорию «А», был организован Спортивным клубом бокса имени Урала и Коргана Айтеновых при поддержке управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области.

Урал и Корган Айтеновы были талантливыми боксерами, внесшими большой вклад в развитие и пропаганду своего любимого вида спорта в регионе. Благодаря своим организаторским способностям братья Айтеновы в свое время избирались вице-президентами областной федерации бокса. Когда в мае 1999 года трагически погиб Урал Дюсембекович Айтенов, то в память о нем по инициативе Коргана Дюсембековича в 2000 году был организован первый турнир. А когда в октябре 2004 не стало и Коргана Айтенова, с 2005 года организацией турнира памяти Урала и Коргана Айтеновых стал заниматься младший из братьев - Болат Айтенов, в настоящее время являющийся президентом Спортивного клуба. И в том же 2005 году турнир получил статус международного. За четверть века в этом турнире приняли участие немало боксеров, ставших звездами казахстанского и мирового бокса, среди которых олимпийские чемпионы Серик Сапиев, Бахтияр Артаев и Данияр Елеусинов, призеры Олимпийских игр Геннадий Головкин, Иван Дычко, Василий Левит, Серик Елеуов, Адильбек Ниязымбетов, чемпионы мира Биржан Жакипов, Мерей Акшалов, чемпионы Азии Антон Пинчук, Темиртас Жусупов и Ильяс Сулейменов и многие другие.

В этом году среди участников турнира были и уже добившиеся успехов на молодежных чемпионатах Азии и мира боксеры, а по его итогам на пьедестал почета в своих весовых категориях поднялись представители семи стран и 13 регионов Казахстана.

Призеры турнира в весовой категории до 60 кг

На счету сборной Костанайской области шесть призовых мест, в том числе одно первое, одно второе и четыре третьих. Чисто костанайским получился финал в весовой категории до 80 кг, в котором Ильяс Жандау одержал победу над Ансаром Беисовым. Обладателями бронзовых медалей стали Дидар Утешев, выступавший в весовой категории до 60 кг, Денис Кучер и Арыстан Битекенов, ставшие третьими призерами в весовой категории до 71 кг, а также Исмаил Гашимов, занявший третье место в весовой категории до 92 кг.

Призеры турнира в весовой категории до 71 кг

Лидером же по количеству завоеванных наград стала сборная Таджикистана, на счету которой восемь медалей, в том числе три золотых и пять бронзовых. Больше всех финалистов было у сборной Алматинской области, представителям которой удалось одержать победу лишь в одном решающем поединке. А к этим пяти наградам боксеры этой области добавили еще две «бронзы». Также, как и сборная Костанайской области, шесть медалей завоевала сборная Узбекистана - по две каждого достоинства. Также два «золота» и у команды Кызылординской области. По одной золотой награде в активе у сборной Кыргызстана и команд Северо-Казахстанской, Карагандинской и Павлодарской областей.

Костанайский финал в весовой категории до 80 кг: Ансар Беисов против Ильяса Жандау (в красном)

Победителями XXV международного турнира по боксу среди молодежи (2006-2007 г.р.) в своих весовых категориях стали:

до 48 кг - Халиф Бекетов (Северо-Казахстанская область),

до 51 кг - Абдулазиз Абдуназаров (Узбекистан),

до 54 кг - Амаз Нурлан (Карагандинская область),

до 57 кг - Ерхан Онталапов (Кызылординская область),

до 60 кг - Дамир Мубайлихонов (Таджикистан),

до 63,5 кг - Руслан Гафуров (Таджикистан),

до 67 кг - Абдулло Тохиров (Узбекистан),

до 71 кг - Бекжан Тилебалды (Алматинская область),

до 75 кг - Арыстан Нурмагамбет (Павлодарская область),

до 80 кг - Ильяс Жандау (Костанайская область),

до 86 кг - Азим Чойбеков (Кыргызстан),

до 92 кг - Аслан Елдибайулы (Кызылординская область),

свыше 92 кг - Идрис Илназаров (Таджикистан).

Призеры турнира в весовой категории до 80 кг

Лучшим боксером турнира был признан Ерхан Окталапов из Кызылорды, «Приз зрительских симпатий» достался Ильясу Жандау из Костаная, а обладателем приза «За волю к победе» стал Адилет Тортубек из Алматы, занявший второе место в весовой категории до 60 кг. Лучшим судьей турнира назван Жандос Абишев из области Абай.

Победитель турнира Ильяс Жандау (до 80 кг) со своими наставниками

Наверняка, кому-то из призеров костанайского турнира из числа казахстанских боксеров в ближайшие годы удастся пополнить состав национальной сборной нашей страны. И весьма символично, что в день проведения финальных боев мемориального турнира десять сильнейших боксеров Казахстана - семь мужчин и три женщины, завоевавших олимпийские лицензии, отправились на XXXIII летние Олимпийские игры. Казахстан в Париже (Франция) будет представлен во всех семи весовых категориях у мужчин - это Сакен Бибосынов (до 51 кг) из Туркестанской области, Махмуд Сабырхан (до 57 кг) из Шымкента, Мухаммедсабыр Базарбайулы (до 63,5 кг) из Туркестанской области, Асланбек Шымбергенов (до 71 кг) из Жамбылской области, Нурбек Оралбай (до 80 кг) из Астаны, Айбек Оралбай (до 92 кг) из Астаны и Камшыбек Кункабаев (свыше 92 кг) из Кызылординской области. А в женском олимпийском турнире выступят Назым Кызайбай (до 50 кг) из Алматы, Карина Ибрагимова (до 57 кг) из Акмолинской области и Валентина Хальзова (до 75 кг) из Астаны.

Лучшие боксеры и лучший судья турнира с президентом Спортивного клуба бокса имени Урала и Коргана Айтеновых Булатом Айтеновым и судьей международной категории IBA из Костаная Узбеком Казиным

И уже в субботу, 27 июля, свой первый бой проведет Базарбайулы, а на следующий день на олимпийский ринг выйдут Шымбергенов, Махмуд и Кызайбай.

Фото предоставлены Спортивным клубом бокса имени Урала и Коргана Айтеновых