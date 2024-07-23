О нехватке в учреждении восьми специалистов сообщил глава облздрава Данияр ДЖАНДАЕВ на заседании акимата области 23 июля. Главе региона Кумару АКСАКАЛОВУ число показалось не соотносимым с процентом обеспеченности больницы.

- Обеспеченность Аркалыкской больницы врачами составляет 59%. Средними медицинскими работниками - 88%. Дефицит составляет 8 специалистов, - доложил Джандаев.

- Обеспеченность 59%, почти 40% не хватает. И это что, всего лишь 8 человек? - спросил Аксакалов.

- На 11 отделений - да. Мы в мае провели оптимизацию, и теперь поликлиника и региональная больница объединены. За счёт этого произошло пополнение специалистами, - ответил глава облздрава и рассказал, как собираются решать проблему. - Для южного региона управлением здравоохранения прорабатывается вопрос с областным маслихатом об увеличении подъёмных средств для прибывающих специалистов, для привлечения специалистов из других регионов. Ежегодно принимаем участие в ярмарках вакансий. В сентябре мы как раз ожидаем приток специалистов после поступления в учебные заведения.

- Ну, надо успеть сейчас это сделать, пока их не разобрали, - отметилаким области. - Сейчас уже идут переговоры по привлечению выпускников. Сейчас объявляйте об этом, чтобы выпускники знали, что у нас увеличивается сумма подъемных.

Фото предоставлены пресс-службой областного акимата