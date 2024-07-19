На стадионе «Центральный» в Костанае прошла ответная игра первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025 между «Тоболом» и словацким клубом «Ружомберок».

Уступив в первом матче со счетом 2:5, костанайский клуб намерен был взять реванш на своем поле. Стартовый состав «Тобола» на ответный матч выглядел следующим образом: голкипер Стас Покатилов, защитники Пап Альюн Ндиайе, Иван Миладинович и Альберт Габараев, полузащитники Ислам Чесноков, Эдедем Эссьен, Ахмед Эль-Мессауди, Цотне Мосиашвили и Еркин Тапалов и нападающие Давид Энен и Игор Иванович.

Счет уже на 8-й минуте открыл полузащитник "Тобола" Ахмед Эль-Мессауди

«Тобол» с первых же секунд матча бросился атаковать, и уже на 2-й минуте Чесноков сделал первую подачу в штрафную площадь соперника, к которой никто из игроков костанайского клуба не успел. Но и гости не остались в долгу, и через две минуты после выпада по левому флангу и подачи в штрафную площадь Самуэл Лавринчик едва не дотянулся до мяча, который в итоге забрал Покатилов. На 7-й минуте хозяева заработали первый угловой удар на правом краю, но защитники после подачи Ивановича вынесли мяч из пределов штрафной площади. А в следующую минуту «Тобол» открыл счет. Это Иванович на правом фланге, смещаясь в центр, сыграл в «стеночку» с Эненом и тут же сделал пас низом в штрафную площадь на Эль-Мессауди, который оторвался от защитников и точно пробил под перекладину в правый угол ворот - 1:0.

Очень опасным получился ответ словацкого клуба. Чешский нападающий «Ружомберока» Ян Хладик по правому краю дошел до лицевой линии и от боковой линии штрафной площади сделал пас к вратарской площадке партнеру по атаке Марко Келемену, который откатил мяч под удар игроку средней линии Кристофу Домонкосу, пробившему с ходу низом в левый угол ворот. Но Покатилов в падении выбил мяч на угловой. Опасным получился и розыгрыш углового удара. После подачи Лавринчика на ближнюю штангу головой в прыжке пробил защитник Матуш Малы, но мяч пролетел рядом с дальней штангой.

Втрой мяч в ворота словаков судья не засчитал из-за офсайда

На 11-й минуте мяч во второй раз побывал в сетке ворот «Ружомберока» после того как Тапалов с правого края сделал подачу во вратарскую площадку, а Энен оттуда перевел его головой в ворота. Однако судьи определили в этом моменте положение «вне игры» у нападающего «Тобола».

Через пять минут Габараев бросил мяч из-за левой боковой линии Чеснокову, который переиграл защитника и, войдя в штрафную площадь, сделал передачу в центр Ивановичу. Того опередил игрок гостей, однако мяч отлетел к правому углу вратарской площадки, откуда Тапалов пробил по воротам, но голкипер словацкого клуба и молодежной сорной Словакии Томаш Фрухвалд спас свою команду.

Очередую атаку "Тобола" остановили защитники "Ружомберока"

В середине тайма Эль-Мессауди отобрал мяч на левом краю на половине поля соперника и сделал передачу в центр Чеснокову, но удар того заблокировали защитники. «Тобол» после комбинационной игры постепенно перешел на игру с дальними забросами, но игроки словацкого клуба справлялись с ними. На 39-й минуте Чесноков слева сделал длинную передачу Ивановичу к границе штрафной площади, но защитники опередили сербского нападающего и выбили мяч. Его подхватил на правом краю Тапалов и пробил по воротам, но мяч пролетел над перекладиной.

Через две минуты проход Габараева по левому краю в штрафную площадь гостей завершился угловым ударом. Эль-Мессауди разыграл стандарт с Ивановичем и сделал передачу назад Мосиашвили, который нанес сильный удар из-за пределов штрафной площади, но капитан «Ружомберока» Мартин Хриен выбил мяч головой за лицевую линию. Мосиашвили и Эль-Мессауди разыграли и этот стандарт, после чего второй вошел в штрафную площадь и от лицевой линии прострелил мяч вдоль ворот, но никто из игроков «Тобола» на этот прострел не откликнулся.

После удара Чеснокова мяч прилетел точно в штангу

Хозяева завладели мячом в начале второго тайма, но игроки словацкого клуба еще на половине поля соперника стали применять прессинг. А атака костанайского клуба на восьмой минуте тайма могла, как и на этой же минуте первой половины игры, завершиться взятием ворот. Эль-Мессауди на правом краю, получив мяч со своей половины поля от Тапалова, накоротке отыгрался с Ивановичем, после чего последовала подача в центр штрафной площади Энену. Мяч попал в ногу чешского защитника словацкого клуба Даниэла Кестла и полетел на левый край штрафной площади, где его подобрал Чесноков и пробил низом между ног Домонкоса в дальний угол ворот. Но мяч попал в штангу и отлетел в поле. В этом моменте откровенно повезло гостям, которые могли после второго пропущенного гола занервничать, как занервничал после этого эпизода главный тренер «Ружомберока» чешский специалист Ондржей Сметана.

А «Тобол» продолжал атаковать, и на 56-й минуте Чесноков на левом краю сделал передачу в штрафную площадь на ход Энену, который переиграл Кестла и с острого угла пробил в ближний угол ворот, но мяч попал в сетку с внешней стороны. Еще через три минуты вновь ворота гостей атаковал Энен, пробивший от левого угла штрафной площади, но мяч прилетел точно в руки голкиперу. А после часа игры Иванович, перебросив двух игроков словацкого клуба, отправил мяч на правый край штрафной площади на ход Эль-Мессауди. Марокканский полузащитник не стал бить по воротам, а отдал мяч налево Тапалову, но тот с метра от вратарской площадки в падении не попал в створ ворот, упустив еще один момент. Через минуту Чесноков слева от центральной линии сделал диагональный пас на ход Ивановичу, который перед штрафной площадью переиграл Лутерана и откатил мяч Эль-Мессауди, но тот пробил с ходу выше ворот. А на 62-й минуте в составе «Тобола» состоялась первая замена, и на поле вместо Мосиашвили вышел Руй Кошта.

На 68-й минуте гости заработали угловой удар на правом фланге, но после подачи вышедшего на второй тайм полузащитника Адама Тучны Покатилов кулаками выбил мяч из вратарской площадки, а сыгравший на добивании Лавринчик пробил из-за пределов штрафной выше ворот. В ответной атаке после передачи Эссьена к левому углу штрафной площади Кошта, сместившись правее пробил по воротам низом. Голкипер гостей не удержал мяч, но все же со второй попытки Фрухвалд, опередив Тапалова и Энена, в падении поймал его. И тут же контратаку словацкого клуба завершил ударом низом с дуги штрафной площади Хладик, после чего мяч пролетел рядом с левой стойкой ворот.

В борьбе за мяч уронили капитана костанайской команды Ислама Чеснокова

На 72-й минуте после розыгрыша углового удара у ворот гостей и последовавшей за этим подачи Эль-Мессауди мяч от головы Хриена взлетел над штрафной площадью. Первым на нем оказался Чесноков, находившийся спиной к воротам у линии штрафной площади и получивший в момент приема мяча удар сзади по ноге от вышедшего на замену защитника Яна Масло. Капитану «Тобола» понадобилась после этого помощь бригады медиков, и спустя некоторое время арбитр встречи Миккель Реддер из Дании остановил игру, но нарушения в этом эпизоде он не увидел. Хотя за аналогичное нарушение на только что завершившемся чемпионате Европы назначался и пенальти.

Чеснокову потребовалась медпомощь, но нарушений судьи не увидели

На 75-й минуте на поле вместо Энена вышел Жаслан Жумашев. И практически при первом же его единоборстве за мяч с Лутераном после легкого касания спины словацкого игрока тот упал на газон, а «Тобол» был наказан штрафным ударом метрах в 25-ти от ворот. Через три минуты дальний удар по воротам гостей нанес с левого края Кошта, но мяч прилетел точно в руки голкиперу. А на 81-й минуте Эль-Месаауди с этого же края от угла штрафной площади пробил в дальний угол ворот, но голкипер в прыжке отбил мяч. Жумашев догнал его на правом краю и сделал подачу в центр штрафной площади, откуда Чесноков пробил головой в правый угол ворот, но мяч пролетел впритирку со штангой. Через две минуты Эссьен пробил по центру с ходу с подступов к штрафной площади после передачи справа Эль-Мессауди - мяч пролетел выше ворот. Еще через минуту Иванович после передачи Чеснокова пробил низом от левого угла вратарской площадки в ближний угол ворот, но голкипер ногой выбил мяч на угловой. Не прошло и минуты, как уже Жумашев нанес удар по воротам низом с дуги штрафной площади левее центра, и голкипер гостей в падении перед собой поймал мяч. В оставшееся время матча состоялся неспешный розыгрыш углового удара в исполнении гостей и удар Кошты выше ворот с левого края штрафной площади.

Одна из последних атак "Тобола"

Главный тренер «Тобола» Нурбол Жумаскалиев на пресс-конференции после матча извинился перед болельщиками:

- Хотелось бы извиниться перед болельщиками от всей команды, от себя лично, а также поблагодарить их за сегодняшнюю поддержку. Игра нам давалась, но не хватило реализации созданных моментов.

Таким образом, «Тобол» одержав победу, по сумме двух матчей вылетел из Лиги Европы и теперь продолжит свое выступление в еврокубках во втором раунде Лиги конференций УЕФА, где его соперником будет швейцарский клуб «Санкт-Галлен» из одноименного города. Первый матч пройдет 25 июля в Швейцарии, а ответный матч состоится 1 августа.

Фото Ксении РЕБИК

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