В конце июня - начале июля борцы Костанайской области приняли участие в целом ряде турниров, в которых отметились завоеванными наградами разного достоинства.

Ноил Умаров, Мирас Баршылыков и Тимур Оспанов - призеры Гран-при Испании по греко-римской борьбе / Фото facebook.com/kostanay.sport

В Мадриде прошел Гран-при Испании по греко-римской, вольной и женской борьбе. Выступавшие в составе национальной сборной Казахстана костанайские борцы завоевали на этом турнире четыре награды.

Три из них на счету борцов греко-римского стиля. Третьи места в своих весовых категориях заняли Ноил Умаров (до 72 кг), Мирас Баршылыков (до 82 кг) и Тимур Оспанов (до 87 кг), ставшие обладателями бронзовых медалей.

Еще одну бронзовую медаль завевала выступавшая в Испании в составе сборной Казахстана по женской борьбе Лаура Алмаганбетова, занявшая третье место в весовой категории до 57 кг.

Призер турнира по греко-римской борьбе VIII международных спортивных Игр «Дети Азии» Матвей Казакевич (справа) / Фото facebook.com/kostanay.sport

В столице Республики Саха (Россия) городе Якутске прошли VIII международные спортивные Игры «Дети Азии», в которых приняли участие 1934 юных спортсмена из 25 стран, соревновавшихся в 24 видах спорта.

По итогам Игр сборная Казахстана в Якутии заняла седьмое место, завоевав 107 медалей, в том числе 17 золотых, 31 серебряную и 59 бронзовых.

Одну из наград в соревнованиях по греко-римской борьбе среди борцов до 15 лет завоевал воспитанник ДЮШОР имени В. Матвиенко Матвей Казакевич, тренирующийся под руководством Армана Кусаинова. Защищая честь Казахстана в весовой категории до 92 кг, он занял третье место и стал обладателем бронзовой награды Игр.

Призер чемпионата Азии по греко-римской борьбе среди юношей (U-15) Тимур Кусаинов с тренером Арманом Кусаиновым / Фото instagram.com/dushor_kst

Еще один воспитанник ДЮШОР имени В. Матвиенко Тимур Кусаинов (тренер Арман Кусаинов), также представляющий и Центр подготовки олимпийского резерва управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области (ЦПОР), принял участие в составе молодежной сборной Казахстана по греко-римской борьбе в чемпионате Азии среди юношей (U-15), проходящем в эти дни в Таиланде в городе Шрирача. Выступая в весовой категории до 62 кг, костанаец занял третье место и стал обладателем бронзовой медали.

А в поселке Шубаркудук Темирского района Актюбинской области прошел Кубок Казахстана по греко-римской, вольной и женской борьбе среди сельских спортсменов до 17 лет.

В турнире по греко-римской борьбе победителем в весовой категории до 92 кг стал Ернар Танат (тренер Серик Исмаилов) из Костанайского района.

В соревнованиях среди борцов вольного стиля бронзовым призером в весовой категории до 65 кг стал Мурат Жумабаев, также представлявший Костанайский район.

Два первых места и одно третье, завоеванные воспитанницами тренеров Житикаринской районной ДЮСШ Серика Кульмухамбетова и Дмитрия Куанова, принесли третье командное место сборной Костанайской области по женской борьбе. Сильнейшими в своих весовых категориях стали Кира Штукарь (до 49 кг) и Диляра Жандырова (до 53 кг), а бронзовую медаль в весовой категории до 65 кг завоевала Бирганым Амангельдинова.

Борцы этой же возрастной группы - до 17 лет соревновались в борцовских турнирах в программе XII летней Гимназиады школьников Республики Казахстан. В турнире по греко-римской борьбе успешно выступили воспитанники ДЮШОР имени В. Матвиенко, завоевавшие три первых места.

Тарлан Сеитов (тренеры Куаныш Мухамбетов, Марат Мухамбетов) стал победителем в весовой категории до 65 кг, воспитанник ДЮШОР и ЦПОР Завен Акобян (тренер Арман Кусаинов) выиграл соревнования в весовой категории до 71 кг, а Дмитрий Пасечник (тренер Михаил Досмогомбетов), занял первое место в категории до 110 кг.

Все три костанайских борца включены в состав молодежной сборной Республики Казахстан для подготовки и участия в XX Всемирной летней Гимназиаде школьников, которая пройдет в октябре в Бахрейне.