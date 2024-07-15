В Германии завершился продолжавшийся месяц чемпионат Европы по футболу. В решающем матче, который прошел в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион», встретились трехкратный чемпион Европы сборная Испании и финалисты прошлого чемпионата Европы сборная Англии.

Нападающий сборной Испании Нико Уильямс открыл счет в финале / Фото championat.com

Команды проделали на пути к финалу разный путь. Вышедшие в финал в пятый раз испанцы лучше всех сыграли на групповом этапе, одержав в группе «В» победы во всех трех матчах - над сборными Хорватии (3:0), Италии (1:0) и Албании (1:0). В 1/8 финала сборная Испании разгромила сборную Грузии (4:1), в четвертьфинале вырвала победу на исходе дополнительного времени у сборной Германии - 1:1, 1:0 (ДВ), а в полуфинале победила сборную Франции - 2:1.

Англичане, ставшие финалистами во второй раз в истории, заняли первое место в группе «С», обыграв сборную Сербии (1:0), и сыграв вничью со сборной Дании (0:0) и сборной Словении (0:0). В 1/8 финала сборная Англии переиграла в дополнительное время сборную Словакии - 1:1, 1:0 (ДВ), в четвертьфинале в серии послематчевых пенальти победила сборную Швейцарии - 1:1, 0:0 (ДВ), 5:3 (пенальти), а в полуфинале одержала волевую победу над сборной Нидерландов - 2:1.

В многолетней истории противостояния сборных Испании и Англии, насчитывающей 27 встреч, в которых 10 побед одержали испанцы, 13 побед - англичане и четыре игры завершились вничью, этот финальный матч стал третьим в рамках ЕВРО. Дважды до этого побеждали англичане - на групповой стадии в 1980 году (2:1) и на ЕВРО-1996 в серии пенальти (4:2) в матче 1/4 финала, в котором все 120 минут отыграл нынешний главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт.

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль стал самым молодым победителем ЕВРО в истории в возрасте 17 лет и 1 день / Фото championat.com

В первом тайме финального поединка 2024 года сборные Англии и Испании нанесли на двоих всего один удар в створ ворот, да и тот лишь в компенсированное время, когда полузащитник англичан Фил Фоден с ходу пробил по воротам слева от угла вратарской площади. Но уже на второй минуте второго тайма испанский защитник Даниэль Карвахаль отдал пас по правому краю Ламину Ямалю, а отметивший накануне свое 17-летие нападающий сместился чуть ближе к центру и сделал передачу открывшемуся слева в штрафной площади полузащитнику клуба «Атлетик Бильбао» и нападающему сборной Испании Нико Уильямсу, который неотразимо пробил низом в дальний угол ворот. И сборная Испании открыла счет в финале первым же ударом в створ ворот, а отдавший четвертую голевую передачу на ЕВРО-2024 Ямаль повторил по ним рекорд чемпионатов Европы (1:0). Почти тут же испанский нападающий Дани Ольмо едва не удвоил преимущество своей сборной, пробив с той же точки, что и Уильямс, рядом с дальней штангой.

Испанский нападающий Дани Ольмо на 90-й минуте выбивает мяч с линии своих ворот / Фото championat.com

Сборная же Англии во второй половине матча нанесла удар по воротам только на 64-й минуте. А на 73-й минуте вратарь англичан Джордан Пикфорд, поймав мяч в правом от себя углу ворот, быстро ввел его в игру, отдав в центр Джуду Беллингему. Полузащитник сборной Англии перевел его направо вышедшему тремя минутами ранее на замену Коулу Палмеру, от которого последовала передача на Букайо Сака. Нападающий англичан добежал до штрафной площади и сделал передачу в центр Беллингему, откатившему в касание мяч под удар Палмеру, а полузащитник клуба английской Премьер-лиги «Челси» и сборной Англии ударом с ходу низом в левый угол с подступов к дуге штрафной площади сравнял счет - 1:1. И сборная Испании пропустила в финале ЕВРО впервые с 1984 года.

На 86-й минуте подключившийся к атаке защитник испанцев Марк Кукурелья от левого угла штрафной площади сделал подачу низом в центр к границе вратарской площадки, а вышедший на замену нападающий клуба «Реал Сосьедад» и сборной Испании Микель Оярсабаль, опередив защитника англичан Марка Гехи, в падении перевел мяч в левый угол ворот - 2:1.

Сборная Англии, организовав финальный штурм, заработала на 90-й минуте угловой удар. После подачи Палмера с левого фланга полузащитник англичан Деклан Райс пробил головой по воротам из центра штрафной площади. Голкипер испанцев Унай Симон отбил мяч прямо на Гехи, который из пределов вратарской площадки головой отправил его в пустые ворот, но Ольмо успел выбить его головой буквально с линии ворот, а после еще одного удара и тоже головой Райса мяч пролетел мимо створа ворот.

Сборная Испании - четырехкратный чемпион Европы / Фото championat.com

Таким образом сборная Испания к свои трем титулам чемпионов Европы 1964, 2008 и 2012 гг. добавила «золото» 2024 года, став рекордсменом по количеству побед на ЕВРО и установив рекорд и по количеству голов на чемпионатах континента - 15. А англичане стали первыми в истории, кто потерпел второе поражение подряд в финале.

Лучшим игроком финала был признан Нико Уильямс, а получивший в первом тайме финала травму Родри стал лучшим игроком чемпионата Европы. Ламин Ямаль стал первый футболистом в истории, который отметился результативными действиями во всех играх плей-офф. Он также стал самым молодым победителем чемпионата Европы в истории и самым молодым футболистом, сыгравшим в 17 лет и 1 день в финале крупных турниров сборных (чемпионат Европы, мира, Кубок Америки).

Следующий - 18-й чемпионат Европы по футболу пройдет в 2028 году в двух странах - Великобритании (Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия) и Ирландии.