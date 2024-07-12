В субботу, 13 июля, на территории региона дождь и гроза. Утром и днем на востоке и юге сильный дождь, град и шквал. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с. На западе области порывы, 15-20 м/с. Температура ночью 17...20 градусов. Днем 25...30 градусов, на востоке региона 23 градуса.

- Погода на выходных и в понедельник обусловлена влиянием циклона и прохождением фронтального раздела, - пояснила «НГ» инженер-синоптик отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - В субботу, 13 июля, в Костанае переменная облачность. Утром и днем дождь и гроза. Ветер юго-восточный, восточный, 9-14 м/с. Порывы, 15-20 м/с. Температура ночью 18...20 градусов, днем 28...30 градусов.

В воскресенье, 14 июля, и в понедельник, 15 июля, показатели погоды будут по области одинаковы: в эти дни на ее территории ожидается дождь и гроза. На западе и севере региона сильный дождь, град и шквал. Ветер юго-восточный, восточный, 9-14 м/с. На западе, востоке и юге области порывы, 15-20 м/с. Температура ночью 18...23 градусов. Днем 25...30 градусов, на востоке региона 33 градуса.

В воскресенье, 14 июля, в Костанае переменная облачность, днем дождь и гроза. Ветер восточный, 9-14 м/с. Днем порывы, 15-20 м/с. Температура ночью 18...20 градусов, днем 27...29 градусов.

В понедельник, 15 июля, в Костанае переменная облачность, дождь и сильный дождь, гроза. Ветер южный, юго-восточный, 9-14 м/с. Порывы, 15-20 м/с. Температура ночью 18...20 градусов, днем 26...28 градусов.

Фото Андрея СКИБЫ