В Алматы прошёл кубок Казахстана по грэпплингу UWW (United World Wrestling). На них со всей страны собралось более 300 борцов, чтобы выявить лучших. Эти соревнования являются отборочным этапом на чемпионат мира, который в октябре пройдёт в Астане.

Команда Костанайской области

Кубок в южной столице проходил два дня, первый день борьба но ги (без кимоно), во второй день - ги (борьба в кимоно). Амплитудные броски, болевые и различные удушающие приёмы - визитная карточка борьбы без ограничений. Именно так называют грэпплинг.

Максат Толенды (в синем) побеждает в полуфинальной схватке

Команда Костанайской области показала результативное выступление и вернулась домой с трофеями. В первый день борьбы но ги (без кимоно) Замира Болатова в весе до 64 кг и Еркежан Ерланова (до 71 кг) получили серебряные медали, причём в финале обе потерпели поражение после примененного к ним болевого приема, рычага локтя. Борец из Рудного Диас Айтугулов также стал серебряным призёром в весовой категории до 100 кг, а его одноклубник, тренер из клуба Жауынгер Максат Сарсекеев в упорной борьбе удостоился бронзовой медали в категории до 71 кг. Бронзу первого дня взял и Андамас Молдабеков, выступающий в весе до 58 кг. Уверенно дошёл до финала воспитанник академии смешанных единоборств Qazaq Batyry Qostanai Максат Толенды, уступив лишь в финальной схватке спортсмену из Жетысуской области, именитому Омару Маннарову. В итоге Толенды занял второе место в весе до 84 кг. За происходящим в финале между Толенды и Маннаровым наблюдал профессиональный боец ММА Азамат Бакытов, который является действующим чемпионом РК по грэпплингу UWW в весе до 84 кг. Бакытов как действующий чемпион РК автоматически получил путевку на чемпионат мира.

Дмитрий Петренко (в красном) в схватке с Идрисом Алиевым

- Конкуренция большая, это отбор на чемпионат мира, который пройдёт в Астане. Далее идёт второй этап отбора - турнир Qazaq Batyry Championship. У нас в команде на ЧМ автоматически прошёл Диас Айтугулов, так как он является действующим чемпионом РК в категории но ги, до 100 кг. Но он всё равно здесь, для обкатки, - поделился впечатлениями кандидат в мастера спорта по грэпплингу UWW, спортсмен академии смешанных единоборств Qazaq Batyry Qostanai Дмитрий ПЕТРЕНКО.

Ранее костанаец Дмитрий Петренко уже был призёром кубка Казахстана в весе до 77 кг, в Астане. Однако на данном кубке в Алматы Петренко боролся уже в весе до 84 кг, и в ги (борьбе в кимоно) уступил чемпиону мира по джиу-джитсу (ОАЭ 2023 г. Среди пурпурных поясов), призёру чемпионата Азии по джиу-джитсу (ОАЭ 2024 г.) Идрису Алиеву. В результате чего Алиев прошёл дальше и вышел в финал, проиграв не менее титулованному обладателю чёрного пояса по бразильскому джиу-джитсу, чемпиону первого дня Омару Маннарову.





Руслан Исраилов стал чемпионом в весе до 92 кг

Другой же владелец чёрного пояса по бразильскому джиу-джитсу Руслан Исраилов принёс команде Костанайской области золото в весе до 92 кг, в разделе ги, досрочно выиграв у каждого своего оппонента, с легкостью деклассировав своих соперников. Золотом второго дня Костанай порадовала Айлана Менжасарова в весовой категории до 49 кг, а воспитанник клуба Жауынгер города Рудного, в категории ги, Чингис Сейлханов стал бронзовым призёром в весе до 77 кг.

В борьбе ги реабилитировалось Еркежан Ерланова, заняв первое место в весе до 71 кг. Ерланова взяла реванш в финале у своей обидчицы первого дня Жанели Кусаиновой из Караганды и с уверенным отрывом победила по баллам.

Максат Саресекеев (крайний справа) взял бронзу в обоих разделах до 71 кг

Бронзу в сложной турнирной сетке буквально выгрыз себе Максат Сарсекеев в категории ги, в весе до 71 кг. Диас Айтугулов в категории ги занял второе место в весе до 100 кг, тактически уступив борцу из Шымкента Бейбарсу Шынгысбеку. Андамас Молдабеков заполучил вторую бронзу в ги в весе до 58 кг. К слову, в ги Молдабеков уверенно выиграл у Имрана Магзума по баллам, которому он проиграл в но ги.

Таким образом, по итогам второго дня Костанайская область заняла 3 общекомандное место, оказавшись в тройке лучших и забрав командный кубок. Первое место в общекомандном зачёте второго дня заняла команда Астаны, второе место за Жетысу.

Фото Ассоциации боевых искусств Костанайской области