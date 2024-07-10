В четверг, 11 июля, «Тобол» проведет первый матч в еврокубках в сезоне-2024/2025. Для костанайского клуба это будет уже четырнадцатый еврокубковый сезон.





«Ружомберок» (в оранжевых футболках) хорошо играет в оборонительный футбол / Фото mfkruzomberok.sk

Став в прошлом году обладателем Кубка РК, «Тобол» завоевал путевку в еврокубки и будет представлять Казахстан в Лиге Европы и начнет свои выступления с первого квалификационного раунда. Соперником «Тобола» на этой стадии стал клуб «Ружомберок» из Словакии, представляющий одноименный город с населением около 27 тысяч человек.

«Ружомберок» основан в 1906 году, а спустя 100 лет добился самого большого достижения, впервые став в 2006 году и чемпионом Словакии, и обладателем Кубка страны. Также клуб один раз становился серебряным призером чемпионата (2022 г.) и четырежды выигрывал бронзовые медали (2001, 2004, 2017, 2019 гг.).

В еврокубки словацкий клуб пробился, одержав вторую победу в Кубке Словакии. В чемпионате же «Ружомберок» занял пятое место, пропусти вперед и два клуба, с которыми «Тобол» уже встречался в еврокубках. Это ставший чемпионом братиславский «Слован» и занявшая четвертое место «Жилина». Со «Слованом» костанайцы встречались в сезоне-2011/2012 во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов - 1:1 дома и 0:2 в гостях, а «Жилине» дважды уступили в третьем квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА в сезоне-2021/2022 - 0:1 дома и 0:5 в гостях.

Для «Ружомберока» это будет седьмое участие в еврокубках. В последний раз он выступал в сезоне-2022/2023, пройдя в первом квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА литовский клуб «Кауно Жальгирис» (2:0, 0::0) и уступив во втором латвийскому клубу «Рига» (0:3, 1:2).

Очередной чемпионат Словакии начнется 28 июля, а в качестве подготовки к нему и к еврокубковым матчам «Ружомберок» провел шесть контрольных матчей, одержав одну победу, уступив в одном и четыре встречи завершив вничью.

Чешский специалист Ондржей Сметана меньше года возглавляет словацкий «Ружомберок» / Фото mfkruzomberok.sk

По словам пришедшего в клуб осенью прошлого года главного тренера «Ружомберока» 41-летнего чешского специалиста Ондржея СМЕТАНЫ, в межсезонье вернулись в команду из аренды защитник Матей Мадленяк и нападающий Марко Келемен, а также состав клуба пополнили перешедший из «Жилины» защитник Мартин Гомола, нападающий братиславского «Слована» Рудольф Божик и защитник из Чехии выступавший три сезона за «Богемианс-1905» Даниэль Кестль, который стал третьим легионером клуба наряду с также чешскими защитником Шимоном Габриэлем и нападающим Яном Хладиком.

- Кестль, с которым я пересекался в чемпионате Чехии, будучи игроком, очень качественный футболист, хорошо физически сложенный, умеющий управлять защитой, - отметил Сметана. - Качественным футболистом является и Мадленяк. А Келемен может забивать, что продемонстрировал и в контрольных матчах. Гомола поможет усилить конкуренцию на правом фланге защиты, что будет для нас подкреплением. Божик - более молодой игрок, он игрок будущего. Думаю, что все эти игроки по характеру принадлежат нашей команде и с ними у нас будет прогресс. Мы сыграли шесть матчей в рамках подготовки, провели сложные матчи с качественными соперниками. Думаю, мы выполнили почти все, что планировали в этот период.

Капитан команды полузащитник Мартин КРИЕН на предсезонной пресс-конференции сказал, что «Тобол» - это качественная команда:

- В прошлом году этот соперник интересно прошел предварительные раунды Лиги конференций УЕФА, дойдя до раунда плей-офф. Мы должны следить за ним и хорошо готовиться.

А генеральный директор клуба и председатель совета директоров Любомир ГОЛИС отметил, что путешествие в Казахстан будет недешевым:

- Авиакомпании просят вдвое большую сумму по сравнению с той, которую они просили в 2021 году. Но после успешного сезона с победой в Кубке Словакии клуб не хочет расслабляться. Европейские соревнования - это наша основная цель. Мы способны двигаться немного дальше, учитывая, как мы работаем, какой у нас бюджет, какие возможности мы создаем, какую философию мы придерживаемся, как клуб.

По версии Transfermarkt, общая стоимость состава «Ружомберока» оценивается в 7,05 млн евро, что на 700 тыс. евро меньше, чем у костанайского клуба.

Клуб представлен в молодежной сборной Словакии вратарями Томашом Фрювальдом и Домиником Чапаем, защитником Александром Селецким и нападающим Адамом Тучны.

Что касается «Тобола», то вслед за двумя португальскими нападающими Руем Коштой и Педро Эуженио команду пополнил полузащитник из Грузии Цотне Мосиашвили (14.02.1995; 177 см; 73 кг). Этот уроженец Тбилиси является воспитанником местного клуба «Гагра» и выступал за ряд грузинских команд, став в 2023 году чемпионом Грузии в составе «Динамо» Батуми. В чемпионате Казахстана он провел 13 матчей за «Жетысу» во всех турнирах и зарекомендовал себя довольно подвижным и быстрым игроком центральной оси, способным сыграть и на фланге обороны, и на позиции атакующего полузащитника, умеющим вести единоборства, хорошо читающим игру, а также умеющим сыграть на опережение и начать быструю контратаку.

Первый матч первого квалификационного раунда Лиги Европы между «Ружомбероком» и «Тоболом» пройдет 11 июля на словацкой арене «Стадион под Цебратуом». Начало игры запланировано на 22:00 по костанайскому времени. Победитель этой пары выйдет на турецкий «Трабзонспор».