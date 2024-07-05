Дожди с грозами ожидаются 6 июля ночью на севере и востоке области, а днем на западе и юге региона к ним добавятся град и шквал. 7 июля сильные осадки продолжатся на востоке и юге области, утром и днем возможны град и шквал.

В Костанае в эти два дня обещают переменную облачность, в субботу утром и днем возможны дожди и грозы, в воскресенье – только днем.

- У нас сейчас большая части территории области находится в поле низкого давления, под его влиянием будут образовываться атмосферные фронты, в связи с тем ожидаются дожди с грозами, а днем град и шквал, - рассказала «НГ» инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Светлана ЛЕМЕШКО. – Завтра, 6 июля, ожидается пик осадков по всей области, а в воскресенья и в начале следующей недели – локально, местами.

Температура воздуха ночью 6 июля по области будет на отметках +17..+22, днем +24..+29, на юге +32 градуса. В воскресенье, 7 июля, ночью +16..+21, на востоке +13, днем +25+30 градусов.

В Костанае ночью 6 июля столбики термометров покажут +20..+22, 7 июля +18..+20 градусов. Днем в субботу и воскресенье температура будет одинаковой +26..28 градусов.

На следующей неделе 8 июля и 9 июля дожди с грозами продолжатся на западе, юге и востоке региона, днем вероятны град и шквал. Температура ночью 8 июля +16..+23, на востоке +13, 9 июля +14..+19, на севере +11 градусов. Днем в оба дня будет достаточно жарко +27..+32 градуса.

В Костанае в начале недели обещают переменную облачность, но уже без осадков. Температура ночью 8 июля +18..+20, 9 июля +16..18, днем в понедельник и воскресенье - +28..+30 градусов.

Ветер все четыре дня, с 6 по 9 июля, будет серо-восточного, северного направления. Ожидаемая скорость ветра 9-14 м/с, порывы будут достигать 15-20 м/с, а днем 6 июля на юге области даже до 25 м/с.

В областном центре направление ветра будет таким же. Скорость ветра 6 июля 9-14 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с, с 7 июля скорость ветра снизится до 7-12 м/с, но порывы сохранятся - 15-20 м/с. В понедельник и вторник, 8 и 9 июля, скорость ветра в Костанае будет 7-12 м/с, без резких порывов.

Фото Ксении РЕБИК