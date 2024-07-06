Фокачча - итальянский хлеб, лепешка, которую выпекают, располагая сверху что-то вроде начинки - сыр, оливки, чеснок, травы. Больше известны несладкие варианты фокаччи. Однако в некоторых областях Италии популярны и сладкие. Наш Ночной Дозор экспериментировал, используя щавель и абрикосы.

Открытый фруктово-ягодный пирог... что может быть лучше летом?

О первом его опыте - только со щавелевой начинкой - мы как-то уже рассказывали. Он был весьма удачным. Теперь, используя ту же технологию, Дозор начинку существенно обогатил сезонными ягодами и фруктами. Получился фактически открытый пирог. Чтобы долго не возиться, тесто взял готовое.

- Берем упаковку слоено-дрожжевого теста, размораживаем и раскатываем на размер противня. Лайфхак: перед раскатыванием на стол налить немного воды и скалку тоже смочить. Так раскатывается пласт намного быстрее и тесто не прилипает, - объясняет Ночной Дозор, - противень выстилаем пергаментом, на него выкладываем пласт теста. Обильно засыпаем его крупно порезанным щавелем. Щавель присыпаем сахаром, это по вкусу. Если ограничиваемся щавелем, то его слой засыпаем затиркой, ее еще называют штрейзелем. Крошки тоже должно быть побольше, чтобы был хрустящий слой.

Запеченный щавель имеет очень приятный вкус - с нотками яблока, клубники. Его можно дополнить, разнообразить. Дозор добавил четвертинки абрикосов и клубнику. Крупную надо порезать на половинки. Такую начинку тоже посыпать сахаром, а поверху - штрейзелем.

- Выпекал пирог-фокаччу 30-35 минут при температуре 180 градусов, - рассказал Дозор, - оказалось, что клубника, абрикосы и щавель отлично сочетаются.

По этому принципу, конечно, можно в сезон опробовать самые разные варианты начинки.

Ингредиенты

Для штрейзеля - примерно 1/3 пачки масла,150 г муки, столовая ложка сахара.

Фото Ночного Дозора