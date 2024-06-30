"Актобе" и "Тобол" сыграли невероятный матч с семью голами
Центральный матч 13-го тура чемпионата Казахстана был сыгран в Актобе, где местная команда приняла "Тобол", передают Vesti.kz.
На 27-й минуте ведущий полузащитник "Тобола" Ахмед Эль Мессауди удвоил преимущество после ошибки защитников "Актобе".
А на 45-й минуте Игорь Иванович сделал счет разгромным после стремительной контратаки команды Нурбола Жумаскалиева.
Однако, после перерыва "Актобе" едва не перевернул ход игры. На 53-й минуте Алибек Касым реализовал пенальти, а спустя еще шесть минут арбитр вновь указал на точку, с которой отличился Дорни Ромеро.
Подопечные Дмитрия Парфенова могли совершить камбэк, однако на 73-й минуте Чесноков оформил дубль и остудил пыл "красно-белых".
На 90-й минуте после изящной передачи Алибека Касыма доминиканец Ромеро вновь распечатал Стаса Покатилова. Но, сравнять счет у "Актобе" не получилось, со счетом 4:3 победу одержал "Тобол".
"Актобе" не сумел нагнать "Ордабасы" (25 очков) и теперь отстает от лидера КПЛ на три очка, имея в активе 22 балла. У "Тобола" 19 очков после 12 матчей.
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