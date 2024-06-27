На проходящем в Германии чемпионате Европы по футболу в 13-й игровой день матчами команд групп «Е» и «F» завершился групповой этап. Первыми прошли матчи в группе «Е», в которой перед заключительным туром все команды набрали по три очка.

Поединок между сборными Словакии и Румынии состоялся на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте.

Защитник сборной Словакии Петер Пекарик против нападающего сборной Румынии Флоринела Комана / Фото championat.com

Счет в матче в середине первого тайма открыли словаки. После навесной подачи с правого фланга в штрафную площадь полузащитника Юрая Куцки от линии вратарской площадки никем не прикрытый полузащитник итальянского клуба «Эллас Верона» и национальной сборной Словакии Ондрей Дуда головой пробил в правый угол ворот мимо голкипера румын Флорина Ницэ.

Но еще до перерыва румыны сравняли счет. В одном из моментов словацкий защитник Давид Ганцко свалил на газон румынского полузащитника Яниса Хаджи, входившего с правого края в штрафную площадь. После изучения бригадой VAR этого момента в ворота сборной Словакии был назначен пенальти, который четко реализовал полузащитник итальянского клуба «Кальяри» и сборной Румынии Рэзван Марин - 1:1. Во втором тайме счет не изменился.

А в параллельно проходившем в Штутгарте на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» матче этой же группы между впервые встречавшимися сборными Украины и Бельгии счет не был открыт - 0:0.

Защитник сборной Бельгии Ваут Фас против играющего в бельгийском чемпионате за клуб «Брюгге» нападающего сборной Украины Романа Яремчука / Фото championat.com

По результатам трех туров все участники группы «Е» набрали равное количество очков - по четыре. Первые две строчки заняли имеющие положительную разницу забитых и пропущенных мячей сборные Румынии (4:3) и Бельгии (2:1), а третье место - команда Словакии (3:3), также прошедшая в плей-офф. Замкнула турнирную таблицу и покинула чемпионат Европы имеющая отрицательную разницу голов (2:4) команда Украины.

Матч третьего тура команд группы «F» сборных Чехии и Турции прошел на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. После двух матчей чехи набрали всего одно очко, у турков было три очка.

Сборная Чехии героически билась со сборной Турции, оставшись вдесятером в первом тайме после удаления Антонина Барака / Фото championat.com

В середине первого тайма сборная Чехии осталась вдесятером - за две полученные за девять минут желтые карточки поле покинул полузащитник Антонин Барак. А счет был открыт в начале второго тайма. На 51-й минуте турецкий нападающий Барыш Алпер Йылмаз прострелил справа в район 11-метровой отметки, откуда дважды пробил Кенан Йылдыз. Первым ударом он попал в защитника, а мяч после второго его удара в левый угол ворот отбил в падении чешский вратарь Индржих Станек. Но подобравший мяч за пределами штрафной площади турецкий полузащитник Исмаиль Юксек вернул его обратно, сделав передачу на левый край полузащитнику клуба «Интернационале» и сборной Турции Хакану Чалханоглу, который пробил в дальний нижний угол ворот, и мяч от штанги влетел в сетку.

На 66-й минуте чехи сравняли счет после удара с линии вратарской площадки полузащитника клуба «Вест Хэм Юнайтед» и капитана сборной Чехии Томаша Соучека, к которому мяч отскочил после верховой борьбы чешского нападающего Томаша Хоры с турецким голкипером Мертом Гюноком. Но на четвертой добавленной минуте после контратаки по центру сборной Турции нападающий клуба «Бешикташ» Дженк Тосун, получив мяч на левом краю штрафной площади, сместился вправо и точно пробил в правый угол ворот, принеся победу сборной Турции - 2:1.

А на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене в параллельном матче встречались соперники по группе «F» набравшая после двух матчей всего одно очко сборная Грузии и досрочно вышедшая с шестью очками с первого места в плей-офф сборная Португалии. Ранее команды встречались всего один раз, и со счетом 2:0 победу одержали португальцы.

Уже на 2-й минуте Жорж Микаутадзе перехватил мяч в центральном круге и сделал передачу налево на ход нападающему итальянского клуба «Наполи» и капитану сборной Грузии Хвиче Кварацхелии, который ворвался в штрафную площадь и от угла вратарской площадки пробил низом в дальний угол ворот - 1:0.

А на 57-й минуте в ворота сборной Португалии был назначен 11-метровый штрафной удар после того, как португальский защитник Антониу Силва промахнулся по мячу и попал в ногу врывавшемуся слева в штрафную площадь грузинскому защитнику Луке Лочошвили. Пенальти реализовал Микаутадзе - 2:0, при этом нападающий французского клуба «Мец» и сборной Грузии забил уже в третьем матче на чемпионате Европы, став лучшим бомбардиром группового этапа.

Капитан сборной Грузии Хвича Кварацхелия забил гол в ворота сборной Португалии через одну минуту и 32 секунды после начала матча / Фото championat.com

После этой победы сборная Грузии впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы вслед за занявшими первое и второе места в группе сборными Португалии и Турции.