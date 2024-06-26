В этот день завершили групповой этап проходящего в Германии чемпионата Европы по футболу команды сразу двух групп «С» и «D». Первыми определились участники плей-офф от группы «D».

На стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине играли сборные Нидерландов и Австрия. Нидерландцы возглавляли турнирную таблицу группы после двух туров, одержав волевую победу над поляками (2:1) и сыграв вничью с французами (0:0). Австрийцы же, уступив на старте из-за автогола французам (0:1), обыграли затем поляков (3:1).

Сборная Австрии во второй раз в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы / Фото championat.com

Матч начался с автогола – уже восьмого на чемпионате. На 6-й минуте во время атаки сборной Австрии ее нападающий Марко Арнаутович из центра сделал передачу налево полузащитнику Александеру Прассу и, войдя в штрафную площадь, готовился получить ответный пас, но его прервал нападающий сборной Нидерландов Дониэлл Мален, срезав мяч в ближний угол собственных ворот и забив самый быстрый автогол в истории ЕВРО.

Нидерландцы ответили в самом начале второго тайма. Полузащитник Хави Симонс прошел с мячом по центру со своей половины поля и перед штрафной площадью сделал передачу на ее левый край нападающему Коди Гакпо, форвард английского «Ливерпуля» на замахе переиграл австрийского защитника Стефана Поша и пробил в дальний угол ворот – 1:1.

На исходе часа игры австрийский полузащитник Флориан Гриллич, получив передачу на левом краю штрафной площади, сделал навесную подачу от лицевой линии в район 11-метровой отметки, а находившийся там без опеки полузащитник немецкого «Вердера» и сборной Австрии Романо Шмид головой пробил в правый от нидерландского голкипера Барта Вербрюггена угол ворот, и мяч от ноги стоявшего перед воротами защитника Стефана де Врея влетел в сетку.

Сборная Нидерландов снова сравняла счет. На 75-минуте Гакпо сделал слева заброс в штрафную площадь на вышедшего на замену нападающего Ваута Вегорста, который выиграл борьбу на «втором этаже» и головой скинул мяч Мемфису Депаю, а нападающий испанского клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Нидерландов вторым касанием пробил в правый верхний угол ворот – 2:2.

Но через пять минут вышедший на замену австрийский полузащитник Кристоф Баумгартнер сделал хорошую передачу на левый край штрафной площади полузащитнику дортмундской «Боруссии» Марселю Забитцеру, который с острого угла от боковой линии вратарской площадки пробил под перекладину над голкипером и принес победу сборной Австрии – 3:2.

В параллельном матче на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде выясняли отношения набравшая после двух туров 4 очка сборная Франции и не набравшая очков сборная Польши. Французы, уже обеспечившие себе место в плей-офф, пока не забивали на этом чемпионате Европы – судьбу матча с австрийцами решил автогол (1:0), а в поединке с нидерландцами зрители вообще не увидели голов (0:0). Для Польши заключительный матч в группе не имел никакого турнирного значения – два поражения и последнее место в группе.

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе играл с маской на лице, но все же получил по сломанному носу от капитана сборной Польши Роберта Левандовского / Фото championat.com

Счет открыла сборная Франции, но не с игры, а с пенальти. На 56-минуте французский нападающий Усман Дембеле ворвался справа в штрафную площадь и после контакта с польским защитником Якубом Кивером оказался на газоне. Пенальти реализовал сломавший в первом туре нос и игравший с маской на лице капитан французской сборной Килиан Мбаппе - он забил свой первый гол на чемпионатах Европы, отличившись при этом на чемпионатах мира 12 раз.

Поляки ответили голом своего капитана и тоже с пенальти. Правда, Роберт Левандовски сделал это со второй попытки. На 76-й минуте защитник сборной Франции Деотшанкюль Юпамекано ударил в своей штрафной площади сзади по ноге вышедшего на замену и владевшего мячом польского нападающего Кароля Свидерски. Левандовски с паузой пробил в левый нижний угол ворот, но французский голкипер Мик Меньян в падении отбил мяч. Однако арбитр встречи показал, что вратарь сошел с линии ворот до удара. Со второй попытки Левандовски вновь с паузой перед ударом пробил в тот же угол, и на этот раз Меньян не дотянулся до мяча, который от штанги влетел в сетку – 1:1.

Сборная Франции, упустившая победу, вышла в плей-офф со второго места. А первое место в группе заняла сборная Австрии и во второй раз в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы. Третьим участником плей-офф от группы «D» стала сборная Нидерландов.

Защитник сборной Сербии Никола Миленкович и нападающий сборной Дании Каспер Дольберг / Фото championat.com

В полночь начали свои встречи заключительного тура группового этапа команды группы «С» – на стадионе «Райн-Энерги» в Кельне встречались сборные Англии и Словении, а на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене играли сборные Дании и Сербии.

Сыграв вничью со сборной Англии, сборная Словении впервые в истории вышла в плей-офф ЕВРО / Фото championat.com

Перед третьим туром англичане занимали первое место в группе, набрав 4 очка после победы над сербами (1:0) и ничьи с датчанами (1:1). Словенцы дважды сыграли вничью и дважды со счетом 1:1 с датчанами и сербами, матч между которыми также закончился вничью – 1:1.

Оба матча заключительного тура в этой группе завершились ничейными результатами, но на этот раз и без забитых голов. Сборная Англия вышла в плей-офф с первого места. У сборных Дании и Словении, набравших по 3 очка, была и идентичная разница забитых и пропущенных мячей – 2:2. Так что пришлось считать желтые карточки, которых у датчан было на одну меньше, они и стали вторыми в группе. Но и с третьего места словенцы также вышли в плей-офф впервые в истории. А сборная Сербии с двумя очками завершила свое выступление на ЕВРО.

Сегодня, 26 июня, в 13-й игровой день чемпионата Европы, как и накануне, пройдут четыре матча. Первыми групповой турнир завершат участники группы «Е», в которой пройдут матчи Словакия - Румыния и Украина - Бельгия (начало обоих в 21:00), а затем сыграют матчи третьего тура команды группы «F» Чехия - Турция и Грузия - Португалия (начало обоих в 00:00).