Три матча прошли в очередной игровой день проходящего в Германии чемпионата Европы по футболу.

Нападающий испанской «Жироны» и сборной Украины Артем Довбик против нападающего пражской «Славии» и сборной Словакии Ивана Шранца / Фото championat.com

Программу дня открыл поединок второго тура выступающих в группе «Е» сборных Словакии и Украины, прошедший на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе. На 17-й минуте после розыгрыша стандарта у ворот сборной Украины мяч остался у словаков на левом фланге, нападающий пражской «Славии» Лукаш Гараслин от лицевой линии сделал подачу на правый край вратарской площадки, откуда еще один нападающий «Славии» и сборной Словакии Иван Шранц головой пробил в левый угол ворот в противоход украинскому голкиперу Трубину, забив свой второй гол на чемпионате.

Счет сравнялся на 54-й минуте. После контратаки украинских футболистов защитник английского «Арсенала» Александр Зинченко слева сделал подачу в центр штрафной площади на открывшегося там полузащитника киевского «Динамо» Николая Шапаренко, который в касание пробил в левый угол ворот впритирку со штангой. А на 80-й минуте Шапаренко с правого фланга исполнил заброс в штрафную площадь за спины защитникам на Романа Яремчука, и нападающий бельгийского клуба «Брюгге» вторым касанием переиграл вышедшего навстречу вратаря английского клуба «Ньюкасл Юнайтед» и сборной Словакии Мартина Дубравку, а сборная Украины набрала первые три очка.

Матч в группе «В» между неудачниками первого тура командами Польши и Австрии прошел на поле «Олимпиаштадиона» в Берлине.

Вратарь сборной Польши Войцех Щенсны лицом сбивает австрийского полузащитника Марселя Забитцера / Фото championat.com

Счет во встрече открыла сборная Австрии, не переигрывавшая сборную Польши с 1994 года. На 9-й минуте австрийский защитник Филипп Мвене на левом фланге переиграл польского полузащитника Пшемыслава Франковски и от границы штрафной площади почти от лицевой линии сделал подачу верхом на ближний угол вратарской площадки, откуда защитник нидерландского клуба «Фейеноорд» и сборной Австрии Гернот Траунер головой пробил в левый верхний угол ворот.

На исходе получаса игры после атаки поляков по правому флангу мяч был переведен на левый край штрафной площади, а затем в центр, откуда польский защитник Ян Беднарек нанес удар по воротам. Мяч принял на себя Траунер, но оказавшийся первым на подборе нападающий турецкого клуба «Истанбул Башакшехир» и сборной Польши Кшиштоф Пентек с линии вратарской площадки точно пробил в нижний правый угол ворот - 1:1.

На 66-й минуте вышедший на замену в составе сборной Австрии Александер Прасс с левого края сделал передачу низом к дуге штрафной площади на Кристофа Баумгартнера, а полузащитнику немецкого клуба «РБ Лейпциг» и сборной Австрии никто не помешал на линии штрафной площади, и он беспрепятственно пробил в правый угол ворот в то время, когда вратарь итальянского «Ювентуса» и сборной Польши Войцех Щенсны двинулся в противоположный.

А на 78-й минуте польский голкипер сбил вышедшего один на один с ним полузащитника Марселя Забитцера, причем сделал это лицом. И выступающий на правах аренды за «Интернационале» нападающий итальянской «Болоньи» и сборной Австрии Марко Арнаутович реализовал пенальти, поставив точку в матче. И 30-летняя серия без побед сборной Австрии над сборной Польши на этом завершилась. А сборная Польши первой из команд потеряла шансы на выход в плей-офф.

Матч в этой же группе между сборными Нидерландов и Франции завершал программу дня и прошел на поле стадиона «Ред Булл-Арена - Центральштадион» в Лейпциге. В первом туре группового этапа сборная Франции обыграла австрийцев со счетом 1:0, а сборная Нидерландов победила поляков - 2:1.

Полузащитник сборной Франции Н'Голо Канте признан лучшим игроком матча в двух встречах / Фото championat.com

Этот матч второго круга, ставший для нидерландских футболистов худшим матчем на ЕВРО по владению мячом за последние 44 года - 37%, стал первой игрой на ЕВРО-2024, завершившейся без голов. Правда, на 69-й минуте мяч побывал в воротах сборной Франции после удара нидерландского полузащитник Хави Симонса, но гол был отменен после просмотра VAR из-за того, что игрок голландцев Дензел Думфрис во время атаки находился в положении «вне игры» и мешал вратарю французов отбить мяч.

Сегодня, 22 июня, состоится девятый игровой день чемпионата Европы. Сначала пройдут игры в группе «F» Грузия - Чехия (18:00) и Турция - Португалия (21:00), а завершит программу дня матч участников группы «Е» Бельгия - Румыния (00:00).