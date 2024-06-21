В очередной игровой день чемпионата Европы по футболу в Германии прошли игры второго тура в группах «В» и «С».

Защитник сборной Словении Жан Карничник признан лучшим игроком матча с Сербией / Фото championat.com

Участники группы «С» сборные Словении и Сербии открыли программу игрового дня матчем на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В истории противостояния этих команд наблюдается равенство - три из пяти ранее проведенных очных поединков завершились вничью при одной победе каждой их сборных. В первом туре словенцы сыграли вничью с Данией (1:1), а сербы уступили англичанам (0:1). Надо сказать, что это равенство не нарушилось и после матча в Мюнхене.

В первом тайме активнее выглядели словенцы, и в одном из моментов сербов выручила штанга. И все же сборная Словени в середине второго тайма открыла счет. На 69-й минуте полузащитник Тими Элшник, получив диагональную передачу от защитника словенского клуба «Целе» Жана Карничника, вошел в штрафную площадь сербов в районе левого угла и оттуда сделал диагональную подачу низом, а тот же Карничник, опередив полузащитника сборной Сербии Сергея Милинкович-Савича у дальней штанги, переправил мяч в сетку ворот с линии вратарской площадки. Почти тут же после атаки сербов мяч попал в перекладину ворот сборной Словении.

А на последних секундах пяти добавленных минут сербы все же сравняли счет после розыгрыша углового удара. Подачу Ивана Илича от правого углового флага замкнул в высоком прыжке из центра с линии вратарской площадки нападающий итальянского «Милана» Лука Йович, головой отправив мяч в левый угол ворот мимо капитана сборной Словении вратаря Яна Облака, десять лет выступающего в испанском клубе «Атлетико Мадрид». Вторая ничья словенцев на чемпионате со счетом 1:1, а сербы могут теперь также рассчитывать на выход в плей-офф.

Нападающий сборной Англии Букайо Сака против полузащитника сборной Дании Пьер-Эмиля Хейбьерга / Фото championat.com

Продолжили программу дня также участники группы «С» сборные Дании и Англии. Причем продолжили с тем же результатом. На 18-й минуте защитник англичан Кайл Уолкер с правого края, вошел в штрафную площадь сборной Дании и сделал передачу в центр, и после двух рикошетов мяч оказался у нападающего немецкой «Баварии» и капитана сборной Англии Гарри Кейна, который с линии вратарской площадки в касание поразил левый угол ворот. Но на 34-й минуте датчане сравняли счет после удара метров с 30-ти из центра полузащитника португальского «Спортинга» и сборной Дании Мортена Юльманна, получившего пас слева от защитника Виктора Кристиансена и пробившего в левый нижний угол ворот, и мяч от штанги влетел в сетку - 1:1. Больше голов в этом матче зрители не увидели.

А завершала день встреча на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене в группе «В» между чемпионами Европы 2008 и 2012 годов сборной Испании и действующим чемпионом Европы сборной Италии. Это был очный матч испанцев и итальянцев между собой на пятом европейском турнире подряд. В первом туре этого чемпионата испанцы разгромили хорватов (3:0), а итальянцы обыграли албанцев (2:1).

Мяч от колена Риккардо Калафьори влетает в сетку ворот сборной Италии / Фото championat.com

В матче второго тура испанская сборная создала много моментов, но реализовать их она не смогла. А судьбу встречи решил автогол. На 55-й минуте нападающий сборной Испании Нико Уильямс переиграл на левом фланге итальянского защитника Джованни Ди Лоренцо и сделал подачу на ближнюю штангу, откуда нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и капитан сборной Испании Альваро Мората от линии вратарской площадки головой сделал скидку вдоль ворот. Голкипер французского клуба «Пари Сен-Жермен» и капитан национальной сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма в падении слегка коснулся мяча, который затем попал в колено защитника «Болоньи» и сборной Италии Риккардо Калафьори и влетел в сетку ворот. Очередной автогол, принесший победу сборной Испании, которая досрочно вышла в 1/8 финала.

Сегодня, 21 июня, состоится восьмой игровой день чемпионата Европы, в котором сначала пройдет матч второго круга в группе «Е» Словакия - Украина (18:00), а затем состоятся матчи в группе «В» Польша - Австрия (21:00) и Нидерланды - Франция (00:00).